İYS nedir? Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile istenmeyen mesajlar iptal ediliyor!

İleti Yönetim Sistemi yani İYS gündemde yer alan konuların başında geliyor. Vatandaşların cep telefonlarına gelen mesaj ile İYS kullanımı tüketicilerin odaklandığı konulardan oldu. Tüketiciler, yeni uygulama ile maruz kaldığı ve telefonuna gelmesini istemedikleri mesajları İYS aracılığıyla tek tuşla reddedilebilecek. İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemi olarak tanımlanıyor.

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

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İYS NE İŞE YARAYACAK?

İYS’ye yüklenen veriler, buradaki sistemde denetlenerek, firmanın o mail adresi veya telefon numarasına ileti göndermeye izni olup olmadığı anlaşılacak. Firmalar kendilerine izin vermemiş kişilere bundan böyle ileti gönderimi yapamayacak. Bu da tüketicilerin bir çoğundan gelen, “Ben bu firmadan hayatımda alışveriş yapmadım ancak benim bilgilerimi başka firmadan alıp bana mail atmışlar, mesaj atmışlar” serzenişinin önüne geçmiş olacak.

NE KADAR CEZASI VAR?

Cezai şartlar gönderilen ileti ve alıcı adedine göre değişiklik gösteriyor. Alıcılara önceden onayları alınmaksızın ticari ileti gönderilmesi veya ticari iletinin alıcıdan alınan onaya uygun olmaması durumunda 2 bin TL’den, 9 bin 515 TL’ye kadar para cezası verilebiliyor. Ret bildirimine ilişkin yükümlülüklere uyulmaması durumunda 28 bin 546 TL’ye kadar idari para cezası hizmet sağlayıcılara ve aracılara uygulanabiliyor. Ayrıca toplu gönderimler halinde, idari para cezaları tutarı on katına yani 280 bin TL’ye kadar arttırılabiliyor.

'TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİREBİLİNECEK'

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Ayrıca, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek.

Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.