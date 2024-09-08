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‘İyileşmelerin kabul gördüğünü gösteriyor’

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Fitch Ratings#Kredi
‘İyileşmelerin kabul gördüğünü gösteriyor’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükseltmesiyle ilgili, “Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir” ifadesini kullandı.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME POTANSİYELİ

Bolat, Fitch’in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-’ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir.”

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

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Bolat, bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çekti.

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#Ömer Bolat#Fitch Ratings#Kredi

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