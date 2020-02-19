İVME paketinden 27.7 milyar TL kredi

İVME Sera paketinde ise 15 bin 133 adet 3.2 milyar liralık kredi verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın şubat ayı itibariyle hazırladığı ekonomi sunumunda reel sektöre ne kadar kredi verildiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Geçen yıl mayıs ayında İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) paketi açıklanmıştı. Ekonomi sunumunda, İVME finansman paketiyle; ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı sağlayan, ihracat/döviz potansiyeli fazla olan sektörlerin desteklenmesinin sağlandığı belirtildi. Bu durumun hem reel sektörde hem de finans sektöründe olumlu karşılandığı kaydedildi. Sunumda yer alan bilgiye göre İVME paketi için 47 milyar lira tahsis edildi. Bunun 27.7 milyar lirası kullandırıldı.

YATIRIM VE İŞLETME

Sunumda, “Sektörleri desteklemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kredi paketleriyle reel sektör desteklenmeye devam etmektedir. Sürdürülebilir büyüme ancak katma değeri yüksek yatırımlar ile olacağı düsüncesiyle hazırlanan paketler, cari açığı azaltacak, istihdam artışını sağlayacak, katma değeri yüksek üretim yapan sektörlere hem yatırım hem de işletme kredisi imkanı sunmaktadır” değerlendirmesi yapıldı. İVME paketinde hammade/aramalı başlığı altında kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, suni ve sentetik iplikler, kağıt, karton ve mukavva sektörleri öncelikli desteklenecek sektörler olarak sıralanıyor. Bu sektörlerde 2018 yılında 28.3 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Makine imalatı başlığı altında da; elektrikli Makine ve Aksamları, Bilgisayar, Elektronik Optik, Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları, Motor ve Aksamları, Genel Endüstri Makine ve Aksamları, Elektrikli Teçhizat sektörleri öncelikle desteklenecek faaliyet alanları içinde yer alıyor. Bu grupta 2018 yılında 2018 yılında 17.9 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

KOBİ’LERE 44.1 MİLYAR

Sunuma göre Ekonomi Değer Paketinde 24 bin 643 adet 19.5 milyar lira; KOBİ DEĞER I ve II kredi paketlerinde 124 bin 46 adet 44.1 milyar lira kredi kullandırıldı. Esnaflara yönelik olarak da Halkbank aracılığıyla 264 bin 205 adet toplamda ise 25.3 milyar lira tutarında kredi verildi.

TEŞVİKLER YENİDEN TASARLANACAK

Ekonomi görünümüne ilişkin sunumda, istihdam beklentileri başlığı altında istihdam teşviklerinin etki analizlerinin yapılarak teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanmasının sağlanacağı belirtildi. Sunumda, “Kredi şartlarının uygun hâle gelmesi, inşaatta talebin canlanmasını ve arz fazlasının azalmasını sağlayacak. Tamamlanmaya yakın yapıların bitirilmesinin desteklenmesiyle özellikle kısa dönemde bu alandaki istihdama olumlu katkı sunulacak. Tarım, sulama ve sera yatırımlarının desteklenmesi ile tarımda arzı artırmaya yönelik zamanında verilen uygun fiyat ve yapılan alımlarla tarım alanında da işsizligin azalması sağlanacak. Bireysel tüketimin artması, uygun kredi şartları, uygun stok ve revizyon yatırımlarıyla sanayi ve hizmet sektöründe ve turizm alanında da istihdamı artıracaktır” değerlendirmesi yapıldı.