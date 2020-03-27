İTÜ ARI Teknokent'ten fikir sahiplerine "koronavirüsle mücadele" çağrısı

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi olarak koronavirüs salgınıyla mücadele çağrısına çıktıklarını belirterek, "#FightCOVID19 çağrımız yıl boyu devam edecek. Korona ile mücadelede fikri olan tüm girişimcileri bekliyoruz." dedi.

Tunçalp AA muhabirine, İTÜ ARI Teknokent'in koronavirüs ile mücadele kapsamında attığı adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni ihtiyaç ve yapılması gereken pek çok inovasyon bulunduğunu ifade ederek, teknoloji girişimcilerinin bu yolda önemli eksiklikleri giderebileceğini söyledi.

Tunçalp, "Ucuz maliyetli solunum destek cihazlarından, enfekte hasta nakline yönelik sedyelere kadar pek çok yeni veya büyük hacimli ihtiyaçlar var. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği de koronavirüs ile ilgili inovatif ürünlere çağrı çıkıp, bu amaçla çalışan girişimcileri destekleyeceğini açıkladı. Biz de İTÜ ARI Teknokent olarak; programlarımız, firmalarımız ve girişimcilerimizle koronavirüs mücadelesi için seferber durumdayız." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEDE KULLANILABİLECEKLERİ TEKRAR DESTEKLEMEYE BAŞLADIK"



Tunçalp, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi olarak #FightCOVID19 dikeyini açtıklarını belirterek, insanlığın koronavirüsle mücadelesine katkı verebilecek her türlü detayın önemine dikkati çekti.

Tunçalp şöyle konuştu:

"#FightCOVID19 dikeyinde çağrımız yıl boyu devam edecek. korona ile mücadelede fikri olan tüm girişimcileri bekliyoruz. Tespit yöntemlerinden respiratör teknolojilerine; sterilizasyon çözümlerinden ventilatöre kadar birçok boyutu olan 'bu problemin çözümüne benim de katkı sağlayacak bir ürünüm var' diyorsan İTÜ Çekirdek’te geliştir, dünyayı iyileştir diyoruz. Bu alana odaklanan girişimleri www.itucekirdek.com adresinden başvurarak bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda bazı grupların çok ihtiyaç duyulması beklenen portatif solunum cihazları ve oksilatörler üzerinde çalışmaya başlayacağını umuyoruz."

"İTÜ ARI Teknokent olarak, İTÜ Çekirdek'ten yıllardır mezun verdiğimiz yüzlerce girişimci firmanın ürünleri arasından koronavirüs ile mücadelede kullanılabilecekleri tekrar desteklemeye başladık." diyen Tunçalp, geçen yıl İTÜ Çekirdek’ten mezun olan Money Shower firmasının ATM cihazlarına takılıp günlük dolaşımdaki parayı dezenfekte eden çözümünü bankalara ve düzenleyici kuruluşlara tekrar tanıtmaya başladıklarını söyledi.