İTO’nun‘Neşe’sini kaçırdı

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Haksız kazanç elde etmekle suçlanan Neşe E.’ye yönelik hazırlanan rapor ise, odanın zararını gün yüzüne çıkardı. Aynı zamanda denetim şirketi sahibi olan Meclis Üyesi Bayram Bilgin başkanlığındaki Hesapları İnceleme Komisyonu hazırladıkları raporu Oda Meclis Başkanlığı’na sundu.

EN AZ 5 YIL SÜRDÜRDÜ

Rapora göre, suçlamaların odağındaki Neşe E., 2006’da İTO’da çalışmaya başladı. Neşe E., 2013 yılında ise muhasebe biriminde yönetici oldu. Rapora göre, bankalara ödeme talimatı gönderme yetkisi olan Neşe E.’nin haksız kazanç elde etmeye başladığı süreç ise 15 Nisan 2016’da başladı. Ulaşılan bilgilere göre E., 163 ayrı usulsüz işlemde 1 milyon 445 bin 759 lira haksız kazanç elde etti. Raporda, uygulanan yönteme ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre, Neşe E., bankaya gönderilen onlarca ödeme talimatında sahtecilik yaptı. Yönetime sunulan listeler, bankaya gönderilirken değiştirildi.

MALLARINA TEDBİR

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Yöneticilerin ıslak imza ve mühürlerini de, hazırladığı evrakların üzerine geçiren Neşe E.’nin oyunu ise geçen eylül ayında bir personelin tedavi gideri için yapılan ödeme ile ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkışı ile birlikte İTO’da hızlı bir süreç işletildi. İşten el çektirilen E.’nin iş sözleşmesi fesh edildi. Mal varlığına tedbir talep edilen Neşe E.’ye yönelik ihtiyati haciz işlemi yapıldı.

MECLİS’İ KARIŞTIRAN TARTIŞMA

İTO’nun önceki gün yapılan kasım ayı meclis toplantısına ise Neşe E.’nin yol açtığı ‘yolsuzluk’ tartışması damga vurdu. Meclis Üyesi Fatih Güner, yolsuzluğun boyutunun, tespit edilenden fazla olduğunu iddia etti. Güner, Nisan 2016’dan beri yürütülen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılamamasında oda genel sekreteri ve yardımcılarının da sorumlu olduğunu öne sürerek “Profesyonel olarak burayı yönetemiyorlar. Görevi bırakmaları gerekir” dedi. Güner’in bu çağrısına birçok meclis üyesi tepki gösterdi; taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

AVDAGİÇ: YOLSUZLUĞUN ÜZERİNE GİDİYORUZ

ÖTE yandan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, olaya ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi. Meclis bünyesinde görev yapan Hesapları İnceleme Komisyonu’nun konuyla ilgili incelemesini tamamladığını belirten Avdagiç, komisyon raporunun da ilk tespit ve bulguları doğruladığını kaydetti. Avdagiç, konuyu yargıya taşıdıklarını ve sürecin de hukukun öngördüğü şekilde ilerleyeceğini söyleyerek “İTO yönetimi olarak yolsuzluğun üzerine kararlı bir şekilde gidiyoruz” diye konuştu.