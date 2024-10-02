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İTO’nun İstanbul enflasyonu yüzde 59

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#İstanbul Ticaret Odası#İstanbul#Enflasyon
İTO’nun İstanbul enflasyonu yüzde 59
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

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İTO verilerine göre, eylülde perakende fiyatlar aylık yüzde 3.9 arttı. İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini ölçen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59.18 oranında yükseldi. Endeks ağustosta yıllık yüzde 61.57 artış kaydetmişti.

Eylül 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13.24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6.67, konut harcamaları grubunda yüzde 4.18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3.62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2.63 artış yaşandı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise eylülde aylık yüzde 4.67, yıllık yüzde 47.89 artış gösterdi.

 

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#İstanbul Ticaret Odası#İstanbul#Enflasyon

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