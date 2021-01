İTO'dan girişimcilere "sınır aşan e-ticaret" çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2021 yılında, salgının getirdiği ve ihracatımızı artıracak çok önemli bir fırsat 'sınır aşan şirketten tüketiciye (B2C) elektronik ticaret' olacak. Girişimcilerimize sesleniyorum, bu kar topu gibi büyüyecek ticarette yerimizi vaktinde almalıyız." dedi.



İş dünyasının 2021 yılına bakışını ve dijitalleşme trendlerini AA muhabirine değerlendiren Avdagiç, 2021 ile birlikte sadece yeni bir yıla girilmediğini, muhtemelen gelecekte "yeni bir dönem" olarak adlandırılacak yeni bir 10 yıla girildiğini söyledi.



Avdagiç, sınır aşan B2C e-ticaretin son yılların en popüler uluslararası online ticaret yöntemi olduğunu belirterek, “Sınır aşan B2C e-ticaret, mikro ihracat olarak da adlandırılıyor. Ürününüzü hem ulusal hem de uluslararası sınırlarda online mağazalarda alıp, satmanız anlamına geliyor. Bu ticareti girişimci ruha sahip, satacak bir ürün ya da hizmeti olduğunu düşünen herkes yapabiliyor. O yüzden tüm girişimcilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhtiyacınız olan tek şey, küresel bir e-ticaret platformuna, yani güçlü bir pazar yerine satıcı olarak kaydolmak. Sonra da bir hava kargo şirketi ile anlaşma yapmak. Pazarladığınız ürünlerinizin, hava kargo ile 1 günde Avrupa’ya, 2 günde ABD’ye ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.



2021’de "sınır aşan B2C e-ticaret" denilen şirketten tüketiciye yapılan e-ticaret satışlarında, çok hızlı bir yükseliş beklendiğine işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:



"Salgın döneminde tartışmasız tek gerçek şudur ki, ‘yeni normal artık ‘online’. Büyük bir fırsat olarak global sınır ötesi B2C e-ticaret, yani e-ihracat pazarının büyüklüğü 2019’da 790 milyar doları geçmişti. Bu rakam, pandemide henüz açıklanmamakla birlikte daha da arttı. 2026 yılında sınır aşan B2C e-ticaret pazarının 4 trilyon 820 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yani burada müthiş bir pasta var. E-ticaretteki artış çok net gözüküyor ki aritmetik değil, trigonometrik. Yani katlanmanın da ötesinde kar topu gibi büyüyecek.”



"ŞİMDİ ELEKTRONİK BİR SEFERE ÇIKMA ZAMANIDIR"



Şekib Avdagiç, sınır aşan e-ticaretin, ticaretin geleceğini yeniden şekillendirdiğini belirterek, “2021 yılında, salgının getirdiği ve ihracatımızı artıracak çok önemli bir fırsat 'sınır aşan B2C elektronik ticaret" olacak. Girişimcilerimize sesleniyorum, bu kar topu gibi büyüyecek ticarette yerimizi vaktinde almalıyız. Eğer vaktinde burada yerimizi almaz, işletmelerimizi e-ticarete uyumlu hale getirmezsek, önden gidenleri yakalamamız imkansız hale gelecek. Unutmayalım ki müşterinin ayağına gitmek, artık ‘uçağa binip pazar pazar dolaşmak’ olarak anlaşılmıyor. Tam tersine, artık müşterinin ayağına gitmek, online ortamlarda uluslararası bir mağaza açmaya dönüştü.” değerlendirmesinde bulundu.



“Türkiye olarak, reel sektörümüze canlılık kazandıran ‘geleneksel bavul ticareti’ ve ‘hızlı e-ihracat’ ile küresel ticarette iki ana damara sahip olacağız." ifadesini kullanan Avdagiç, "Bu yüzden bize göre şimdi elektronik bir sefere çıkma zamanıdır. Ürünlerimizi online ağlarla dünya pazarlarına sürme zamanıdır. Tüm üyelerimizi ve girişimcilerimizi sınır aşan e-ticaretin aktif bir üyesi olmaya çağırıyorum. İTO olarak kendilerine her türlü desteği vereceğimizi bilmelerini istiyorum." şeklinde konuştu.



"TEDBİRLER İÇİNDE HİZMETLER SEKTÖRÜN AYRI BİR YERE KONULMALI



İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak 2021 yılı çalışma kurgusunu dijital kalkınma üzerine kurduklarını ve e-ticaret çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, bu kapsamda tedarikçi günlerinin çevrim içine taşınmasından “Dijital KOBİ’m”e kadar birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi.



Avdagiç, iş dünyası olarak özellikle salgın sebebiyle kapalı tutulan işletmelere ertelenen vergi yükümlülüklerinin kapalı kaldıkları sürece askıya alınmasını talep ettiklerini vurgulayarak, “Kapalı tutulan tüm işletmelere kira desteği verilmesini özellikle bekliyoruz. Bu tür teşvikler, reel sektörümüzün üretimde, pazarlamada, ihracatta en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu yüzden de sürekliliği önemli." diye konuştu.



Öte yandan, Avdagiç, 2021’de alınacak tedbirler içinde hizmetler sektörünün de mutlaka ayrı bir yere koyulması gerektiğine işaret etti.



“AŞI MESELESİ, HEM BİR SAĞLIK HEM DE BİR EKONOMİK MESELEDİR”



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:



“Kovid-19 aşılamasını başarıyla tamamlayan ülkeler, salgın ile mücadelede her anlamda öne geçecektir. Tedarik güvenliği açısından avantaj elde edecekler. Aynı şekilde turizm hareketleri bakımından önde olacaklar. Bu sebeple Türkiye açısından da aşı meselesi, hem bir sağlık hem de çok önemli bir ekonomik meseledir. Sağlık Bakanlığımızın bu hassasiyetle konuya yaklaşacağına inanıyoruz. Önceki günden itibaren başlayan aşılama sürecinin başarı ile ve hızlı bir şekilde devam etmesini bekliyoruz.”



Uzmanlara göre 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa ve Batı pazarlarında aşılama oranının yüzde 60 düzeyine geleceğini aktaran Avdagiç, Batı Avrupa’nın hızlı büyümesi ve kısa sürede yüksek düzeyde bağışıklık geliştirmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.



Avdagiç, “Batı Avrupa ülkeleri bizim geleneksel ihracat pazarımız olarak varlığını sürdürüyor. Bu gelişmeler karşısında, 2021 yılı için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılması, 190 milyar dolara yükselmesi şaşırtıcı olmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.



İTO’NUN HAFTALIK GAZETESİNİN ARŞİVİ İNTERNETE AÇILACAK



Şekib Avdagiç, 14 Ocak'ta İTO'nun 139'uncu yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, bu vesile ile 1885 yılında yayınlanmaya başlanan Oda gazetesi İstanbul Ticaret’in eski sayılarını da dijital arşiv olarak hizmete sunacaklarını söyledi.



1885 yılından 1928’e kadar Osmanlıca, sonrasında Latin alfabesiyle yayınlanan on binlerce sayfalık gazetenin tarama işlemlerinin tamamlandığını belirten Avdagiç, “Dijitalleştirme süreci bitmek üzere. Yazılımları ve yazılım ara yüzleri oluşturuldu, testleri yapılıyor. Ülkemizin İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerindeki ekonomik ve ticari hayatıyla ilgili bilgi almak isteyen meraklılar ve araştırmacılar, gazetemizin tüm arşivine, 'istanbulticaret.org.tr' adresinden ulaşabilecekler. Ayrıca dört dilde arama yapabilecekler. İnşallah sitemizin tamamı şubat ayı içinde kullanılabilecek." dedi.