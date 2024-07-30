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İTO İstihdam Raporu... Usta kaynakçıyı elde tutmak zor

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#İstanbul Ticaret Odası#İstihdam#Rapor
İTO İstihdam Raporu... Usta kaynakçıyı elde tutmak zor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından “İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor yayımlandı. Raporda Türkiye’nin, daha nitelikli ve dengeli bir istihdam piyasasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

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Mavi yakalı çalışan istihdamında teknik eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve imaj-statü problemlerinin öne çıktığı ifade edilen raporda, beyaz ve gri yakalı çalışanlarda ise teknoloji açığı gözlendiği belirtildi. Temelde zanaatkârlar, operatörler ve montajcılardan oluşan orta vasıflı mavi yakalı mesleklerdeki “açık iş” payının işsiz payından daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, “İş beğenmeme olgusunun ülkemizde temelde bu mesleklerde yaşandığı söylenebilir” denildi.

Raporda imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların anket detaylarına da yer verildi. “Usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır. Şirketler ‘Elemanların vasıf kazandıktan sonra yaptıkları ilk iş kaçmak’ diyor. Mavi yakalı çalışan ihtiyacı süreklilik arz ediyor” denildi.

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#İstanbul Ticaret Odası#İstihdam#Rapor

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