İTO: Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, iş dünyasının ağır bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Avdagiç, "Birinci önceliğimiz, insanımızın, çalışanımızın hayatta ve ayakta kalmasıdır. Bu sıralama önemlidir: Hayatta kalmak, sağlığa verilen önemi, ayakta kalmak ise üretime verilen ehemmiyeti gösterir. O halde birinci aşama insanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci aşama da üretimin devam etmesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Virüsün yayılmasını önlemek için akıllı karantinanın devreye sokulması gerektiğini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halkımız, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin söylediği gibi evinde kalsın. Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. E-ticaretle gelecek siparişlerinin üretilmesi için, ülkemizin gıdadan savunmaya, teknolojiden ulaşıma kadar birçok hayati sektörünün yaşaması için biz üretime devam ediyoruz. Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz. Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ederken, hayatımızı da devam ettirmek zorundayız, üstünlüğü koronavirüse kaptırmamak mecburiyetindeyiz. Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuzda, koronavirüs salgınının dağıtıcı ve yok edici özelliğini de yenmiş olacağız. Üretmek ve değer oluşturmak sadece fabrikada, ofiste, iş yerinde olmaz. Bizim için, fiziksel ortamı zorunlu kılmayan her sektör ve çalışma alanı için, bulunduğumuz her yer üretimhanedir. İTO üyelerinin önemli bir kısmı bu ilkeyi hayata geçiriyor."



"BİRİNCİ ÖNCELİK ÇALIŞANIN SAĞLIĞI"



Avdagiç, minimum seviyede çalışmayı sürdüren iş yerleri ve fabrikaların, birinci önceliğini üretime değil, çalışanın sağlığına verdiklerini belirtti.

İşletmelerin koronavirüse karşı, haftalardır uzmanların söylediği, Sağlık Bakanlığının yayınladığı önlemleri aldığını belirten Avdagiç, "Sağlık ve güven içinde çalışma ortamını temin ediyorlar, ondan sonra çalışmaya start veriyorlar. Oldukça duyarlı üyelerimiz var. Onlar, çalışmaya devam eden personelinin, toplu ulaşıma karışarak, risk almasını önleyecek ulaşım tedbirlerini de alıyor. Biz İTO olarak üyelerimizin duyarlı yaklaşımlarından memnunuz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:



"Birikimlerimizi tüketemeyiz. Umutlarımızı, üretimimizi sürdürmek için bulacağımız çarelerle yaşatacağız. Hayatları da, sosyal yapımızı da, ekonomimizi de muhafaza edeceğiz. Bu yüzden de online temas ile sistemi devam ettireceğiz. Hem koronavirüs salgını ile savaşıp hem de üretmeye belirli bir tempoda devam edebiliriz. Kalabalık olmadan, dip dibe durmadan da üretmeye, değer oluşturmaya devam edebiliriz. Birlik ve beraberliğimizi fiziksel yakınlıkla değil, kalplerimizi bütünleştirerek göstereceğimiz bu günlerde, bunu yapmaktan başka çaremiz de yok.



Ekonomiyi, sistemi durdurmamamız gerekiyor. Şunu unutmayalım ki, birkaç ay sonra virüsün oluşturacağı tahribatı, şu günlerde yapacağımız çalışmalar belirleyecek. Bu yüzden iş dünyasının aktörleri olarak içinde bulunduğumuz günleri, çalışma hayatımızın yeniden canlanması için kuluçka süresi olarak görmeliyiz. Türkiye, Kovid-19 konusunda hızlı inisiyatif aldı. İstihdam ve ödeme çarklarını ne kadar koruma altına alabilirsek salgının etkisini o denli hafifletmiş oluruz. Bu noktada da Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla, hükümetimizin uygulamaya koyduğu tedbirler oldukça olumlu yansımalar veriyor. Vergi ödemelerindeki erteleme, kısa çalışma ödeneği, kredi ödemelerinde sağlanan kolaylıklar ve uygun koşullu finansman paketleri, çalışanlara ve emeklilere yönelik destekler gibi pek çok önlem hızlıca devreye girdi. Bunlar son derece önemli."