İTO dünyanın en büyük ikinci ‘oda’sı oldu

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İTO’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul özel sektörünün en büyük iş ağı ve Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası, 800 bininci üyesinin kaydını gerçekleştirdi. Odanın 800 bininci üyesi Tetra Stratejik Bilgi Çözümleri ve Danışmanlık Limited Şirketi’nin üye sertifikasını, firma ortakları Büşra Koç ve Sevil Ünal Doğan’a, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç verdi.

‘GURUR VERİCİ’

800 bin üyeye sahip olmanın mesuliyetinin farkında olduklarını belirten Avdagiç, “Bugün İTO’ya kaydolan 800 bininci üyemize sertifikasını veriyoruz. Bu da demek ki meclisi, meslek komiteleri, iştirakleri ve çalışanları ile İTO ailesi, sadece son iki yılda yaklaşık 100 bin firma büyüdü. 800 bin işletmemiz ve onların 1.5 milyondan fazla sahibi ve ortağı ile Türkiye’nin en büyük odası ve üyesi sayısı bakımından Paris ile birlikte dünyadaki en büyük iki odadan biri olduk. Bu İstanbul ve İstanbul özel sektörü için gurur verici” diye konuştu.

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Avdagiç, İTO olarak bir yandan mevzuatın yüklediği görevleri ifa ederken diğer yandan İstanbul iş dünyasını yurtta ve dünyada temsil ettiklerini, iş dünyasını yeni hedefler etrafında buluşturacak projeler ve politikalar üretip uyguladıklarını dile getirdi.