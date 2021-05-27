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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

İTO Başkanı'ndan KDV çağrısı

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İTO Başkanı'ndan KDV çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeme-içme sektörü başta olmak üzere kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde 31 Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılmasının firmaları güçlü tutacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da başlayacak kademeli normalleşmenin ikinci etabında, İstanbul iş dünyasının beklentilerini değerlendirdi.

Yeme-içme, eğlence, bakım-onarım hizmetleri gibi pek çok sektör için uygulanan KDV indirimlerinin süresinin gelecek günlerde sona ereceğini hatırlatan
Avdagiç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl temmuz ayında yayımlanan kararname ile bazı hizmetlerde KDV yüzde 8'e, bazı hizmetlerde de yüzde 1'e düşürülmüştü. Ardından da bu indirimler 31 Mayıs 2021'e uzatılmıştı. Öte yandan, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması ile eğitim ve öğretim hizmetleri için yüzde 1 KDV oranı da 30 Haziran'da sona eriyor. Yüzde 8 ve yüzde 1'e düşürülen indirimli KDV uygulamasının devamında yarar var. Yeme-içme sektörü başta olmak üzere kısıtlamalardan etkilenen sektörlerde 31 Mayıs'ta sona erecek KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılması firmalarımızı güçlü tutacaktır."

"BİZİ ESKİ NORMALE TAŞIYACAK OLAN, AŞILAMADA ELDE EDİLEN BAŞARI OLACAKTIR"

Şekib Avdagiç, salgının küresel ekonomi ve ticaret üzerinden tsunami gibi geçtiğini ifade ederek, "15 aylık sürecin sonunda tünelin ucundaki ışığı gösterecek olan, bizi eski normale taşıyacak olan, çok açıktır ki aşılamada elde edilen başarı olacaktır. Aşılama, bizi tünelin sonuna götürecek, ışığın gücünü artıracak en önemli etkendir. Çünkü her ülkenin aşı sayısı kadar umudu olacaktır. Türkiye'de Kovid-19 aşısının teminine ilişkin olumlu gelişmeler de bu anlamda iş dünyamıza güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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