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ITO Başkanı Avdagiç'ten kredi notu değerlendirmesi

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#ITO#Şekib Avdagiç#Fitch
ITO Başkanı Avdagiçten kredi notu değerlendirmesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 14:46

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kredi derecelendirme kuruluşları, ekonomimize olan güvenlerini son 6 ayda Türkiye’nin kredi notunda art arda gelen iyileştirmeler yaparak ortaya koydu." ifadesini kullandı.

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Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bu yıl "ikinci kez" artırarak B+'dan BB-'ye yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerini son 6 ayda Türkiye'nin kredi notunda art arda gelen iyileştirmeler yaparak ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Fitch, Türkiye'nin kredi notunu marttan sonra ikinci kez artırdı. Moody's temmuzda 2 kademe birden not artışı yapmıştı. S&P de mayısta not artışı yapmıştı. Türkiye, Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşmak için Ocak 2017'den bu yana ilk kez yeniden tırmanışa geçti. Hedefe üç basamak kaldı. Gerçekçi ekonomi politikaları ile reel sektörü ihmal etmeyen ve taleplerini dikkate alan yaklaşımlarla bu hedefe de ulaşacağız. Kredi not artışlarımızın daimi kaldıracı, şirketlerimizin yatırımlarını güçlendirecek finansman destekleri ve tedbirler olacaktır. İş dünyası olarak 'en az 2 kurumdan' yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz."

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#ITO#Şekib Avdagiç#Fitch

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