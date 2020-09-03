MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriİTO Başkanı Avdagiç: Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı
GeriEkonomi İTO Başkanı Avdagiç: Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İTO Başkanı Avdagiç: Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesinin bu zor günlerde sektöre nefes aldıracağını ve güç vereceğini bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, tıbbi cihaz sektörünün alacakları konusunda hükümetin vereceği bir kararın sektörü rahatlatacağını ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duydukları yerli tıbbi yatırımlara büyük cesaret vereceğini ifade etti.

Tıbbi cihaz ve malzeme üreten ve tedarik eden firmaların kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğuna işaret eden Avdagiç, bu ödemelerin yapılmasının sektörün yerlileşme çabalarına da güç vereceğini kaydetti.

Avdagiç, “Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

“EYLÜLDE BAŞLAYACAK GERİ ÖDEMELER FİRMALARI ZORLAYACAK”

Firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Tıbbi cihaz endüstrimiz, MR'dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sırasında da şahit olduk ki bu sektörümüz, sağlık hizmetlerinin etkin, kesintisiz ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi için üzerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaktadır. İnanıyoruz ki kamuya tedarik yapan firmalara taahhüt edilen ödemelerin yapılması, firmalarımızın nakit akışına ciddi katkı yapacağı gibi hükümetimizin de desteğiyle yürüttüğümüz yerlileştirme yatırımlarına ciddi bir katkı verecektir.”
Avdagiç, en az 2 ya da 3 bölgede tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması gerektiğini belirterek, "Bu OSB'lerdeki şirketlerin teşvik edilmesi önemli bir katkı sağlayacaktır." yorumunda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle