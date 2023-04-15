İTO Başkanı Avdagiç İstanbul iş dünyasına deprem konutları için çağrı yaptı: Bir metrekare de siz bağışlayın

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, depremin etkilediği illerde kalıcı konutların inşa edilmesi için ‘El Verin Ev Yapalım’ kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirleyeceği bölgelere, TOKİ modelinde 105 metrekarelik 3+1 dairelerin inşa edileceği açıklanmıştı. 700 bin üyesiyle dünyanın en büyük ticaret odalarından birisi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), TOBB’un seferberliğine tam destek olacağını açıkladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç Oda’nın nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, depremin etkilediği 11 şehre yönelik yapılacak en önemli yardımın kalıcı konutların bir yılda teslim edilmesine katkıda bulunmak olacağını vurguladı.

SON TARİH 1 TEMMUZ

TOBB ile görüşmelerde bir dairenin yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacağının bildirildiğini kaydeden Avdagiç, her üyenin mutlaka bir ev parasını tedarik etmek zorunda olmadığını belirterek, “Dileyen üyelerimiz metrekare bedeli bağışıyla da bir evin yapımına katkı sağlayabilecek. Bir mahallenin, bir sitenin, bir blokun ya da bir dairenin bedelini bağışlaması ve arzu etmesi halinde, o mahalle ya da siteye bağışçımızın istediği isim verilebilecek” dedi. Avdagiç, İTO üyelerinin bu amaçla yapacakları yardımların TOBB’un açtığı hesaplara yatırılacağını söyledi. Avdagiç, TOBB’un ve devletin gözetiminde gerçekleştirdikleri kampanyada üyelerin ve hayırseverlerin bağışlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapabileceklerini kaydetti.

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İSTANBUL’A ÇAĞRI

Avdagiç, İTO’nun temsil ettiği İstanbullu iş insanlarını ve hayırseverleri, TOBB’un başlattığı ‘El Verin Ev Yapalım’ konut seferberliğine katılmaya çağırdı. Bölge insanının ‘gelecek kışa, sıcak yuvada’ girmesi için İTO’nun tüm gücünü seferber ettiğini anlatan İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak, nakdi yardımımızın çok önemli bir kısmını kalıcı konutların yapımı için ayırdık. Ama burada sadece İTO’nun imkânları yeterli olmayacağı çok açık. İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odası camiasının imkanlarını da devreye sokmamız gerekiyor. Depremin ilk gününden itibaren İTO üyeleriyle nasıl sıkı bir çalışma ve yardımlaşma ortaya koyduysak, şimdi de bunu konut yardımında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘TÜM KAYNAKLARIMIZI BU İŞE SEFERBER ETTİK’

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 milyar lira katkıda bulunarak deprem bölgesi için konut seferberliği başlattıklarını duyurmuştu. Hisarcıklıoğlu, “Depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vererek, kampanyayı başlatıyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Kampayaya katılmak için ‘Deprem Konutları Zekat Hesabı’ ismiyle İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası’nda hesap açılmıştı. Kampanyaya katılmak için bir alt limit bulunmuyor.

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M2’Sİ ORTALAMA 15 BİN TL

TOBB’un başlattığı kalıcı konut seferberliğinde konut yapılacak bölgeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek. Arsa tahsisi ve altyapı çalışmaları Bakanlık tarafından yapılacak, yapı denetimlerini ise TOKİ yürütecek. TOKİ modelinde inşa edilecek evler 105 m2 ve 3+1 oda büyüklüğünde olacak. Her bir blok toplamda 20 daireden oluşacak. İnşaatlar bittikten sonra daireler depremzedelere kura ile teslim edilecek. Dairelerin toplam maliyetinin 1.5 milyon TL olması bekleniyor. Buna göre, 105 m2’lik bir dairenin ortalama metrekare fiyatı da 15 bin TL’ye geliyor. Avdagiç, “Her blokta 20 daire bulunacak ve inşaatın bitiminde depremzedelere kura ile teslim edilecek. İnşallah gurur duyacağımız konutlarımızın törenlerinde bizler de olacağız, tamamlanıp insanımıza teslim edildiğini de hep birlikte göreceğiz” dedi.