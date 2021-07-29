İTO Başkanı Avdagiç: Aşı olana ödül verilsin

SON günlerde yükselen vaka sayılarının ardından aşı olanların sayısını arttırmaya yönelik kampanya çağrıları yapılmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının ‘aşını ol, indirimi al’ uygulamasını devreye almasını istedi.

İTO Başkanı Avdagiç yaptığı açıklamada, vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken ve 22 milyondan fazla kişi henüz aşı olmamışken, aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirtti. Avdagiç, şunları kaydetti: “Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. Bu uygulamaların aşılamadan kaçınmanın önlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM

Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç, “İTO’ya üye 640 bin firma bulunuyor. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın birçoğunun, indirimler gibi etkili yöntemler de dahil olmak üzere aşı kampanyaları yapmalarını öneriyoruz. Aşılama ile toplum sağlığının ve çalışma hayatımızın sağlam tutulması için iş dünyası olarak da bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu noktada iş dünyamızın aşı teşvikleri için proje geliştirmesi çok yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.





Halkın sağlığı için, piyasaların etkin ve açık kalması için aşıların mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bilim Kurulu’nun ve uzmanların dile getirdiği gibi, hepimiz aşılarımızı olalım. Ayakta kalalım, üretimde kalalım. Özel sektörün aşılamayı cesaretlendirici yaklaşımlarının, halkın genelinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Aşının varyant virüsteki etkisi dahi kanıtlanmışken, aşı olmayanların virüsün yayılmasındaki etkisinin göz önünde tutulması şart. Özel sektörün aşılanan müşterilere ve çalışanlara yönelik birtakım uygulamalarına, birçok ülkede başlandı. Benzer örneklerin Türkiye’de de çoğalması pandemi ile devam eden mücadelede yararı olacaktır.”

‘BİR KAPANMAYA DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK’

KORONAVİRÜS vakalarında son dönemde yaşanan artış, esnafı tedirgin ederken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında çok sayıda işyerinin 1.5 yıl boyunca kapalı ya da kısmen kapalı kaldığını söyledi. Aşı temininde yaşanan problemlerin aşıldığını, herkesin aşı olması için imkânlar tanındığını belirten Palandöken, vakalardaki artışın özellikle esnafı endişelendirdiğini belirtti. Palandöken, “Işyerlerinin bir daha kapanması hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli bir sıkıntı yaratıyor. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı. 1.5 yıldır belki destekler alındı; ama yapılan destekler de esnafı ayağa kaldıramadı. Şu anda insanlar büyük korku içerisinde; çünkü önünü göremiyor, ‘Acaba böyle bir kapanma olur mu’ diye” ifadelerini kullandı.

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