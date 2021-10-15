İTO Başkanı Avdagiç: Akrep ve yelkovan Türkiye lehine dönüyor

Haberin Devamı

Akrep ve yelkovanın hiç olmadığı kadar Türkiye ve Türk özel sektörü lehine döndüğünü belirten Avdagiç, “Türk reel sektörünün Kovid sonrası dönemin henüz daha başında oldukça başarılı bir çıkış yakalaması son derece memnuniyet verici. Hükümetin, özel sektörün yakaladığı hızlı aksiyonu sürdürülebilir hale getirmek için bugüne kadar aldığı tedbirlere yenilerini ekleyeceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Avdagiç, uzmanların emtia, navlun ve son olarak enerji krizinin yarattığı maliyet artışları karşısında Batılı ülkelerin, Çin’den tedarik stratejilerini gözden geçireceğine inandıklarını kaydetti.

Türkiye’nin bu avantajı kalıcı hale dönüştürülebileceğini belirten Avdagiç, bunun izlerinin görülmeye başlandığını vurguladı. “Çinliler bile yüksek navlun fiyatlarına rağmen Amerikan şirketlerinin hâlâ Çin’den ithalatı nasıl avantajlı bulduklarını soruyorlar” ifadelerini kullanan Avdagiç, şunları kaydetti: “Türkiye’nin son dönemde ABD ve Avrupa pazarına yönelik ihracatında gözlenen yüksek oranlı artışlar, bize göre bu değişimin ayak sesleridir. Konjonktür, küresel tedarik zincirinde güçlü bir ‘hub’ olmaya odaklanması konusunda Türkiye’ye her zamankinden daha güçlü kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Türkiye de bu fırsatı, hem hükümetin yerinde politikalarıyla, hem de sanayicisinin taleplerdeki artışı karşılayacak şekilde şimdiden başladığı yatırım ve pazarlama stratejileriyle lehine çevirecektir, kalıcı hale dönüştürecektir. Bundan zerrece şüphemiz yok.”