İTHİB Başkanı Öksüz'den serbest ticaret anlaşması açıklaması

Tekstil sektörünün en büyük 4’üncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması bugün imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss’ın imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması, İngiltere’nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımından beşinci büyük anlaşma olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 2017’den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşması sonrasında Türkiye’nin imzaladığı en önemli anlaşma niteliği taşıyor.

İngiltere’nin tekstil ve hammaddeleri alanında önemli ortaklardan biri olduğunu, Türkiye’nin İngiltere’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatının son beş yılda kesintisiz bir şekilde arttığını söyleyen İstanbul Tekstil Hammaddeleri ve İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz şöyle dedi:

“Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak İngiltere’ye son 5 yıldır kesintisiz ihracat artışı gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde dâhi İngiltere’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız artış gösterdi. İngiltere’ye ihracatımız yıllık yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde. Ülkemizin ve sektörümüzün, en büyük ticari ortaklarından biri olan Birleşik Krallık ile yeni bir döneme başlıyoruz. Anlaşma, rekabetçi konumumuzun korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip. İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte İngiltere’de rekabet içerisinde olduğumuz küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda Brexit sürecinin ülkemiz adına en hızlı şekilde çözüme kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle’ye teşekkür ediyoruz.”