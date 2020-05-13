İthalata ek vergi geldi

Koronanın neden olduğu sıkıntıları azaltmak için alınan yeni kararla yurtdışından gelen beyaz eşya, klima, spor malzemeleri, mücevher, zirai el aletler, inşaat malzemeleri, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar gibi ürünlere 30 Eylül’e kadar yüzde 30’a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. Ek vergilerin üst oranı 1 Ekim’den itibaren ise yüzde 25’e düşecek. Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, hükümetin bu kararla yerli üretimi desteklemeyi hedeflediğini belirtirken, ithal beyaz eşyaların perakende satışında fiyatların yüzde 30 artacağını söyledi. Korona nedeniyle düğünlerin yapılamamasına bağlı olarak beyaz eşya ve mobilya satışında önemli düşüş olduğunu belirten Yıldız, “Kurdaki yükseliş nedeniyle her ay beyaz eşya fiyatlarında zaten yüzde 1-2 artış oluyordu. Ek vergi kararıyla ithal beyaz eşya, küçük ev aletleri fiyatında doğrudan yüzde 30’luk artış olur” dedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan da korona sürecinde Türkiye’de her alanda ithalata kayma olduğuna dikkat çekerek, hükümetin son kararının yerli üreticiyi korumak adına alınmış önemli bir karar olduğunu söyledi. Türk demir çelik ürünleri ihracatına karşı sert tedbirler uygulayan AB’ye karşı da acil önlemler alınması gerektiğini savunan Yayan, son dönemde Avrupa’nın Türkiye’ye çelik ürünleri ihracatı artarken, Türkiye’nin ihracatındaki düşüşe dikkat çekti. Yayan, “2019’un ilk 3 ayında AB’den 760 bin ton çelik ithalatı yapılmışken, bu yılın aynı döneminde ithalat yüzde 46.4’lük artışla 1 milyon 112 bin tona çıktı. Değer olarak da 991 milyon dolardan 1 milyar 57 milyon dolara yükseldi. İthalattaki bu artışa karşın 2019 yılında Türkiye’nin AB’ye olan çelik ürünleri ihracatı 2.4 milyon tondan yüzde 37.5’lik azalışla 1.5 milyon tona; değer olarak da 1.9 milyar dolardan yüzde 32’lik azalışla 1.3 milyar dolara geriledi” dedi.