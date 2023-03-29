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İthal cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' iptal edildi

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#Resmi Gazete#Cep Telefonları#Tebliğ
İthal cep telefonlarına yapılacak gümrük zammı iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 02:09

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti. Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

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#Resmi Gazete#Cep Telefonları#Tebliğ

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