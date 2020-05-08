İthal cep telefonları için yeni karar

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; cep telefonu ithalatına, birim gümrük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için gözetim uygulaması getirildi.

Tebliğ, 'alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları' olarak tanımı yapılan eşyanın ithalatında söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak. Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu ürün ancak bakanlıkça düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki 'İthalat İşlemleri' kısmında elektronik imzayla yapılacak.