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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.10.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

İtalya'nın kredi notu yükseldi

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İtalya'nın kredi notu yükseldi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönde revize etti.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı  para cinsinden kredi notu 'BBB', yerel para cinsinden notu 'A-2' olarak  teyit edildi.
Kredi notunun görünümü 'Negatif'ten 'Durağan' yükseltildi.

S&P, koronavirüs salgınının İtalya'yı sert bir şekilde vurduğunu, GSYH'nin 2023 yılına kadar 2019 seviyesine geri dönmesinin beklenmediğini belirtti.     Hükümetin olağanüstü tedbirler ve ek teşvikler getirdiğini hatırlatana S&P, Avrupa Birliği'nden sağlanan desteğe vurğu yaptı.

S&P, görünümün yükseltilmesi ile ilgili değerlendirmesinde, Ülkedeki makroekonomik belirsizliklere rağmen, hükümetin attığı adımların ekonomik büyümeyi yeniden başlatma ve bütçe performansındaki kötüye gidişi tersine çevirme fırsatı verdiği belirtildi.

S&P, bu yıl yüzde 8,9 daralmanın ardından, gelecek yıl yüzde 6,4  büyüme tahmininde bulundu.

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