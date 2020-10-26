İtalya'nın kredi notu yükseldi

S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'BBB', yerel para cinsinden notu 'A-2' olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü 'Negatif'ten 'Durağan' yükseltildi.



S&P, koronavirüs salgınının İtalya'yı sert bir şekilde vurduğunu, GSYH'nin 2023 yılına kadar 2019 seviyesine geri dönmesinin beklenmediğini belirtti. Hükümetin olağanüstü tedbirler ve ek teşvikler getirdiğini hatırlatana S&P, Avrupa Birliği'nden sağlanan desteğe vurğu yaptı.



S&P, görünümün yükseltilmesi ile ilgili değerlendirmesinde, Ülkedeki makroekonomik belirsizliklere rağmen, hükümetin attığı adımların ekonomik büyümeyi yeniden başlatma ve bütçe performansındaki kötüye gidişi tersine çevirme fırsatı verdiği belirtildi.



S&P, bu yıl yüzde 8,9 daralmanın ardından, gelecek yıl yüzde 6,4 büyüme tahmininde bulundu.