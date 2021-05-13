İtalyan Pegasolift Türk Markası oldu

2019’da deneme olarak başladığı forklift üretimini ileri seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüştüren Fatinoğlu Holding, son olarak İtalya’da Pegasolift şirketini satın aldı. Fatinoğlu Holding, Manisa Akhisar’da faaliyete geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra İtalya Verona’da merkezli Pegasolift hamlesiyle şirketin dünyanın 100 ülkesindeki bayilik ağını çatısı altına aldı. Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, taşıma ve istifleme alanında elektrikli forklift, elektrikli transpalet ve manuel transpalet üretim yapısını tamamladıklarını söyleyerek, “Üç farklı gruptaki üretim süreçlerimizi tamamladık. Pegasolift satın almasıyla da bayilik yapımızı oluşturduk. Sanica ve Pegasolift markasıyla bu alanda dünyanın önemli oyuncularından biri olacağız” dedi. Fatinoğlu, son satın alma da dahil taşıma ve istifleme sahasında 100 milyon Euro’luk yatırıma imza attı.

ÇEVRECİ ÜRÜNLER

Son yatırım alanları forklift ve istifleye alanında önemli bir boşluğun varlığından söz eden Fatinoğlu, özellikle yeni nesil, çevreci ürüne yönelik ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çekti. Holding olarak yenilikçi ürünlerle ve satın almalarla bu alanda kısa sürede hızlı yol almayı hedeflediklerini kaydeden Fatinoğlu, şu bilgileri verdi: “Örneğin elektrikli forklift Türkiye’nin önemli bir ihtiyacı. Bu alanda önemli bir boşluk var ve biz çevreci ürünlerimizle ülkemizde önemli bir hizmet sunacağız. Yeni nesil, az tüketen, nitelikli enerji ihtiyacı içerisinde olan ürünlerle, hem satışta memnuniyet yaratacağız, hem de satış sonrasında. Amacımız bu alanda dünya üreticisi ve markası olmak. Hem üretimde marka olacağız, hem de Sanica ve son İtalyan şirketin satın almasıyla bünyemize aldığımız Pegasolift markalarımızla pazar payımızı artıracağız.”

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