İtalyan kumaş üreticileri Türk hazır giyim sektörü için İstanbul’da

“TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN İHRACATINA OLUMLU YANSIYACAK”

Etkinliğin 15 Ekim’de sona ereceğini belirten JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük şunları söyledi:

“Dünyada hazır giyim alanında düzenlenen ve Türk hazır giyim sektörünün koleksiyonlarını hazırlarken esinlendiği çok önemli etkinlikler bu yıl gerçekleştirilemedi. Bu nedenle Ağustos’ta harekete geçtik ve dünyaca ünlü İtalyan üreticilerle görüştük. Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo Ri-Vera gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla markayla bir araya geldik. İtalya'da düzenlenen önemli organizasyonlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularının yeni kreasyonlarını belirlemesi ve modayı yakalaması için düzenlediğimiz organizasyon, sektörün kumaş tedariği içinde önemli rol oynayacak. Hazır giyim markalarının Türkiye dışında da önemli mağazaları var. Etkinlik sayesinde küresel rakipleriyle aynı kreasyonlara sahip olabilecek ve modada onlardan geri kalmayacaklar. Bu da Türk hazır giyim sektörünün ihracatına olumlu yansıyacak.”

“İTALYANLAR TÜRKİYE'YE KADAR GELİP BİZLERE ÜRÜNLERİNİ SUNUYOR”

Böyle bir aktivitenin hem Türkiye hem de sektör için çok önemli olduğunu belirten Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Organizasyonda sağlanacak sinerjiyle güzel işlerin ortaya çıkacağına inanıyorum.Avrupa'nın Türkiye'den vazgeçmesi mümkün değil. Çok ciddi tüketim potansiyelimiz var, üretimimiz var. Beraber yürüyeceğiz. Artık İtalyanlar Türkiye'ye kadar gelip bizlere ürünlerini sunuyorlar. Bizdeki gelişimi, ihracatımızdaki artışı, ticaretimizdeki yükselişi görüyorlar" diye konuştu.

“HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DÜNYA İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ”

“Böyle bir salgın sürecinde bu organizasyonun yapılması çok önemli” diyen Dufy Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Güney, "Pandemi süreci dünyayı kasıp kavursa da hayat devam ediyor. Ülkemiz bu tip organizasyonlarla küresehal sektörden kopmuyor, üretimini artırıyor" dedi. Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli ise “Özellikle hazır giyim sektörünün dünya ile ilişkisi kesildi. Böyle bir dönemde küresel anlamda önde gelen kumaş üreticilerinin İstanbul’da bulunması çok önemli. Dünyadaki kumaş oyuncularının İstanbul'a gelmesi aynı zamanda Türkiye'nin iç pazarı ve Türk hazır giyim markalarının ihracat gücü hakkında fikir verdi” şeklinde konuştu.