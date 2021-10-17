İtalyan Kedrion Biopharma plazma ürünlerini Türkiye’de üretecek

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Kedrion Biopharma’nın düzenlediği resepsiyonda konuşan, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, COVID-19 salgınıyla sağlık sektörünün öneminin görüldüğünü belirterek, “Kedrion, Türkiye’de önemli bir yatırım yapma kararı aldı. Yalnızca Türkiye’ye iş olanakları getirmekle kalmadı, aynı zamanda yaygın olmayan nadir hastalıklardan muzdarip ailelere de yardımcı olma fırsatı sundu.

Bunu sosyal etkileşim açısından çok önemli buluyorum” dedi. Kedrion Biopharma Yönetim Kurulu Üyesi Maria Lina Marcucci de tedavisini yaptıkları hastalıkların insanların hayatlarını çok ciddi şekilde etkilediğini belirterek, geliştirdikleri ilaçların çok sayıda insanı etkileyen hastalıkların yanı sıra nadir hastalıklara da deva olduğunu söyledi. Marcucci, Türkiye’ye 30 yıldır sık sık geldiklerini ifade ederek, “Geçmişte yalnızca ürünlerimizi ticari olarak satıyorduk ancak şimdi bu ülkeye yerleşmek için çok iyi bir partner bulduk. İtalya ve ABD’den sonra Türkiye bizim üçüncü büyük marketimiz” dedi.



1 MİLYAR EURO

Kedrion-Betaphar ortaklığının bünyesinde yer aldığı Aslan Grubun Onursal Başkanı İhsan Arslan da firmayla işbirliği sürecini anlatarak kan ürünlerinin ithalat ve pazarlamasında ortak iş yapmaya karar verdiklerini söyledi. Söz konusu işbirliğinin Türkiye açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Arslan, şunları söyledi: “Bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi sadece Türkiye için değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve civar ülkeler için büyük önem arz ediyor. Sadece Türkiye’de 300 milyon Euro’nun üzerinde bir pazarı var ancak böyle bir yatırım en az 1 milyar Euro’luk finansal değer demektir.”