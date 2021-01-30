İtalyan kasabasındaki 100 ev satışa çıkıyor! Sadece 1 euroya...

İtalya'da euro ya da biraz üzerinde satışa sunulan evleri almak isterseniz, ikinci düşünceniz onları yenilemekse Biccari kasabasındaki evler satışa çıktı.

Diğer kasabalarda uygulananın aksine bu bölgede kullanıma hazır evler de var. Bu evler anahtar teslim kabul ediliyor ve fiyatları 7 bin 500 eurodan başlıyor.

Belediye Başkanı Gianfilippo Mignogna CNN Travel'a yaptığı açıklamada 1950'lerden beri düşen nüfustan bahsederek "Neredeyse 2.000 kişiyiz. Nüfusun azalması açık bir yara. Yerliler gitmeye devam ediyor ve çoğu yaz aylarında ziyarete gelirken, artık bunu da yapmıyorlar. Yaşanabilir birçok ev boş ve unutulmaya yüz tutuyor" dedi.

100 FAZLA BOŞ BİNA VAR

Mülklerin fotoğrafları ve haritaları yakında belediye binasının web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanacak. Ancak ilgilenen kişiler Mignogna (sindaco@comune.biccari.fg.it) ile iletişime geçebilirler. Bölgede 100'den fazla boş bina yer alıyor. Mignogna bölgeyle ilgili şunları anlatıyor; Bir gün eski merkezde dolaşıyordum. Kiralık ve satılık tabelalarıyla karşılaştım. Artık ilgilenmeyen sahiplerinin onları satmak istediğini gördüm.

KONUT ALANA ŞARTLAR VAR

1 euroluk konut alanlar 3 yıl içinde iade edilecek muhtemelen evi düzenleme işleri tamamlandıktan sonra iade edilecek 3 bin euro tutarında para ödemeleri gerekiyor.

1 euroluk evlerin hepsi kuleyi çevreleyen antik bölgede yer alıyor. Anahtar teslimi evler kabaca 50-70 metrekare iki kata yayılmış durumda.

EN YÜKSEK ZİRVE

Biccari, Puglia, Molise ve Campania arasında yer alıyor. El değmemiş Daunia Dağları, kalın ormanlar, sürü otlatma alanları, zeytinlikler ve bir göl ile çevrili konumda olan Biccari bölgenin en yüksek zirvesi olan Monte Cornacchia'nın eteklerinde yer alıyor.

En tepeden Adriyatik kıyısı, Gargano Burnu ve Tremiti Adaları'na uzanan bir manzarası var. Bölge, tarih öncesi yerleşimlerin ve eski çiftliklerin kalıntılarıyla dolu.