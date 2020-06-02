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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

İtalya'da otomobil satışları sert düştü

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İtalya'da otomobil satışları sert düştü
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İtalya'da yeni otomobil satışları Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 49.6 geriledi. Pazardaki daralma beşinci ayına girdi.

İtalyan hükümeti koronavirüs salgınını durdurmak için Mart ayında başlattığı ülke çapında tecrit uygulamalarını Mayıs ayı ortasında kademeli olarak hafifletmeye başlamıştı.

Reuters'ın İtalya Ulaştırma Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Fiat Chrysler'in (FCA) satışları Mayıs ayında %57.2 düşüş kaydetti.

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