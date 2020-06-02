İtalya'da otomobil satışları sert düştü

İtalyan hükümeti koronavirüs salgınını durdurmak için Mart ayında başlattığı ülke çapında tecrit uygulamalarını Mayıs ayı ortasında kademeli olarak hafifletmeye başlamıştı.



Reuters'ın İtalya Ulaştırma Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Fiat Chrysler'in (FCA) satışları Mayıs ayında %57.2 düşüş kaydetti.