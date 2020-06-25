İtalya'da otomobil satışları sert düşebilir

Fiat Chrysler'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az %35 düşmesini beklediklerini söyledi.



İtalya, Fiat Chrysler'ın ortak olduğu Tofaş'ın en büyük ihracat pazarını oluşturuyor.



Gorlier açıklamayı İtalya senatosu sanayi kuruluna yaptı.