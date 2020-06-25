AA
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İtalya'da otomobil satışları sert düşebilir
Fiat yöneticisi Gorlier "İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Fiat Chrysler'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az %35 düşmesini beklediklerini söyledi.
İtalya, Fiat Chrysler'ın ortak olduğu Tofaş'ın en büyük ihracat pazarını oluşturuyor.
Gorlier açıklamayı İtalya senatosu sanayi kuruluna yaptı.
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