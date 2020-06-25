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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

İtalya'da otomobil satışları sert düşebilir

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İtalya'da otomobil satışları sert düşebilir
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Fiat yöneticisi Gorlier "İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az yüzde 35 düşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Fiat Chrysler'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier İtalya'da otomobil satışlarının bu yıl en az %35 düşmesini beklediklerini söyledi.

İtalya, Fiat Chrysler'ın ortak olduğu Tofaş'ın en büyük ihracat pazarını oluşturuyor.

Gorlier açıklamayı İtalya senatosu sanayi kuruluna yaptı.

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