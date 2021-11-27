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İtalya ile karşılıklı ticarette hedef 30 milyar dolar

#Türkiye#İtalya#Ekonomi
İtalya ile karşılıklı ticarette hedef 30 milyar dolar

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Bu yıl İtalya ile Türkiye arasında iş hacmi, ithalat ve ihracat olmak üzere toplamda 20 milyar doları geçmiş olacak.

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İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Bu yıl İtalya ile Türkiye arasında iş hacmi, ithalat ve ihracat olmak üzere toplamda 20 milyar doları geçmiş olacak. 5 yıl içerisinde bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. 

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Ekonomik Forum, Venedik Sarayı'nda Türk ve İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Massimo Gaiani ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini yaptı. 'Pandemi Sonrası Dönemde İtalya-Türkiye Ticari İlişkileri' konulu forumda Türkiye İş Bankası Baş Ekonomisti İzlem Erdem kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 

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Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl İtalya ile Türkiye arasında iş hacmi, ithalat ve ihracat olmak üzere toplamda 20 milyar doları geçmiş olacak. 5 yıl içerisinde bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İtalya'nın Avrupa Birliği'nden alacağı 200 milyar Euro'nun üzerinde bir destek paketi var. Bu İtalyan ekonomisine müthiş bir canlanma getirecek. İtalyan firmalarının dolayısıyla ithalatı da artıracağını öngörüyoruz. Ayrıca Çin'den uzaklaşılarak tedarik zincirlerini daha yakın bir noktaya getirmek istiyorlar. Çin'den çıktığımızda da Türkiye'nin dışında çok fazla alternatif yok. Diğer yandan İtalya'ya giden Türk yatırımı da artarak devam ediyor. Çünkü Türk şirketleri İtalya'yı AB'nin giriş kapısı olarak görüyor."

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Massimo Gaiani ise "Türkiye gerçek anlamda olumlu bir partnerimiz. İtalya ile Türkiye arasında siyasi ve ekonomik alanda gerçek anlamda bir güven olgusu var. Türk devletinin ihracat anlamında şirketlere verdiği destek çok önemli. Pandemide dönüşümün ve teknolojinin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu tip etkinliklerin ülkeler arasındaki finansal iş birliklerine katkısı çok büyük" dedi.

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