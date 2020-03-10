İtalya coronavirüs için ekonomi paketi açıklayacak

Koronavirüs salgınını durdurmak için ülke çapında tecrit ilan eden İtalya'nın sanayi bakanı, virüsün ekonomiye etkisini telafi etmek için 10 milyar euroya yakın büyüklükte bir mali paketi devreye alacağını açıkladı.



Bakan Stefano Patuanelli, Radio Capital'e yaptığı açıklamada alınacak tedbirler nedeniyle bütçe açığının gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının %3'e yaklaşacağını söyledi.

İtalya hükümeti bütçe açığının GSYH'ya oranını %2.2 olarak tutmayı hedefliyordu. Geçen hafta ise bu hedeften vazgeçerek tahminini %2.5'e yükseltti. Reuters'a dün bilgi veren bir hükümet kaynağı ise hedefin %2.8'e yükseltilmesini değerlendirdiklerini ifade etmişti.



Patuanelli, ilk aşamada 10 milyar eurodan daha ufak bir paketin açıklanacağını, ikinci aşamada ek önlemler alınacağını belirtti.