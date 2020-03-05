İtalya, AB'den bütçe kurallarının geçici olarak askıya alınmasını isteyebilir

İtalya Ekonomi Bakan Yardımcısı Laura Castelli, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle içinden geçtiği olağanüstü durumun ekonomilerine etkisini hafifletmek için Avrupa Birliği (AB) bütçe kurallarının askıya alınmasını isteyebileceklerini bildirdi.



Castelli, İtalyan Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte, bir süredir gündemde olan "hükümetin Brüksel'den 3,6 milyar avroluk esneklik talep edeceği" söylemlerine ilişkin, bu miktarı olabildiğince yüksek tutmak gerektiğine inandığını kaydetti.



Castelli, hükümetin, virüsün ekonomide yarattığı etkiyi hafifletmek için harcamayı planladığı para miktarını daha önce açıklanan 3,6 milyar avrodan 5 milyar avroya kadar çıkarmayı değerlendirdiğini de bildirdi.



"Avrupa'nın ciddi ekonomik zararlara yol açma riskleri olan bir salgınla mücadele etmek için anlaşması gerekiyor ve bu konuda İtalya ön cephede yer alıyor" ifadesini kullanan Castelli, düşünülen seçenekler arasında istikrar paktının geçici olarak askıya alınmasının olduğunu da kaydetti.



Bu arada, İtalya'da şu ana kadar 107 kişinin Kovid-19'dan dolayı yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının da 2 bin 706'yı bulduğu açıklanmıştı.



Başbakan Giuseppe Conte, dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan ekonomisinin bir "şok tedavisine" ihtiyacı olduğunu belirterek, "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB'den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak." ifadelerini kullanmıştı.