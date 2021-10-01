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İsviçreli teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacak

#Elektrikli Araç#Elektrikli Araç Bataryası#Uluslararası Enerji Ajansı
İsviçreli teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacak

İsviçreli teknoloji şirketi ABB, dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

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Elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan şarj etme sürelerine çözüm getirdiğini açıklayan firma, normalde saatler alan şarj sürelerinin en büyük bataryaya sahip araçlarda bile 15 dakikaya indirgendiğini belirtti.

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Terra 360 adı verilen cihaz bu hızlı şarj imkanını aynı anda dört araca birden sunabilecek.

Euronews'un Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre 2020 yılında yaşanan ve halen etkisi devam eden Covid-19 krizine rağmen elektrikli araç sayısı dünya genelinde yüzde 41 artarak 3 milyona ulaştı.

Ajans bu yükseliş ivmesinin 2021'de de devam ettiğini ve yılın ilk üç ayında elektrikli araç satışlarının yüzde 140 oranında arttığını kaydetti.

İsviçreli teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacak

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"3 DAKİKADA 100 KM MENZİL"

Sene sonundan itibaren sistemin Avrupa'daki şarj istasyonlarına yerleştirilmeye başlanacağını açıklayan ABB, şarj ünitesinin 3 dakikadan az bir sürede 100 kilometrelik bir menzil için gereken enerjiyi araçlara yükleyeceğini belirtti.

Avrupa ile sınırlı kalmayacak sistem 2022'den itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Latin Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerine de yayılacak.

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Ürünün fiyatı konusunda bir açıklamada bulunamayan İsviçre merkezli teknoloji şirketi, öncelikle benzin istasyonları, süpermarketler ve şirketlerle anlaşmalar yapılacağını belirtti.

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