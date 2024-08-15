İşverenler EYT primine itiraz etti

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Toplantıda artan üretim maliyetleri, kur politikası ve daralan talep gibi başlıca konuların değerlendirildiği bilgisini veren Akkol, “Özellikle son dönemde artan finansman maliyetleri, ihracattaki kur baskısı ve artan uluslararası rekabet sebebiyle zorlanan işletmeler için SGK maliyetlerinin artırılması, teşviklerin geri çekilmesi gibi kamuoyunda dile getirilen uygulamaların hem işletmeler hem de çalışanlar açısından uygun olmayacağı yönündeki görüşlerimizi paylaştık” dedi. TİSK Heyeti aynı zamanda, işverene sağlanan ve istihdamı destekleyen başta 5 puanlık SGK prim desteği olmak üzere teşviklerin devam etmesini talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, TİSK’in diğer talepleri şöyle sıralandı: “Yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesi ve başlanan kapsamlı mevzuat çalışmasının hızlıca yasalaşması, kayıt dışı istihdam ile mücadelede kararlılıkla adımlar atılarak devletin, çalışanın, işverenin birlikte fayda sağlaması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, kayıtlı, örgütlü, çalışanına ve devlete olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren, çalışanını iş kazasına maruz bırakmayan işletmeler için Beyaz Bayrak uygulamasının hızlıca hayata geçirilmesi.”

YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

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TİSK Heyeti’ni kabul eden Cevdet Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileriyle fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız. Bu yolda elini taşın altına koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol ve yönetimine teşekkür ediyorum.”