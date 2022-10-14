‘İşverenler asgari ücreti ödeyebilmeli’

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile İstanbul’da yapıldı. Forumun açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete kümülatif olarak sene başından bu yana yüzde 95 zam yaptıklarını kaydetti. Aralık ayındaki görüşmelerde de enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Bilgin, kamuoyuna yansıyan 10 bin liralık asgari ücret tahminlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Çoğu bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor, rakamları bilmiyorlar. Araştırmamıza göre işçiler ‘çok yüksek asgari ücret isteyebiliriz, ama bize bu rakamları ödeyebilecek işletmelerin ayakta kalabilmesi önemli’ diyor. Ben bireysel olarak ‘asgari

ücret 20-25 bin lira olsun’ diyebilirim. Ama bunun gerçekçi olması lazım. Açlık sınırı 6-7 bin lira diyorlar. Yoksulluk sınırını 20 bin lira ilan ediyorlar. Bunun bilimsel temeli yok.”

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ÇALIŞANA 4.800 TL DESTEK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, son dönemde çalışma hayatındaki gelişmelere dikkat çekti. Çalışanlara verilen sosyal yardımlarla ilgili yasa teklifi verildiğini anımsatan Akkol, “Çalışanların sosyal yardımlarının belli kısımlarından vergi alınmayacak. Bu bizim için önemli. Bin lira sosyal yardım alan kişi 400 lira vergi ödüyordu. Bu alınmayacak. Yılda ilave 4 bin 800 lira gelir çalışanın cebinde kalacak” diye konuştu. Kayıt dışı ile mücadelenin önemini de vurgulayan Akkol, kapsamlı şekilde hazırladıkları aksiyon önerileri ile kayıt dışılığın 15 puana kadar azalmasının yani 4,5 milyon kayıt dışı çalışanın kayıtlı istihdama alınmasının mümkün olduğunun altını çizdi. Böylece devlet bütçesine 100 milyar lira katkı sağlanabileceğini belirten Akkol, “Bu konuda bakanlığımızla çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

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‘1.5 MİLYONLUKİSTİHDAM YARATIR’

Türkiye’nin de gündeminde olan dijital ve yeşil dönüşümle dünyada 2050’ye kadar 200 milyon yeni iş doğarken, 185 milyonun yerini başka işlere bırakacağını belirten Akkol, bu konuya odaklanılması gerektiğini söyledi. Bunlara paralel olarak güvenceli esnek çalışma için de kapsamlı bir rapor hazırladıklarını vurgulayan Akkol, “Burada yeni nesil yöntemlerinin çalışma hayatına etkilerini tarif ettik. Bu yöntemler en az 1.5 milyon insanımızın istihdamının önünü açacak yöntemler. Nitekim Bakanımız da bu konuya sahip çıktı, çıkmaya da devam ediyor” dedi.

‘EYT KAPSAMLI BİR DÜZENLEME OLACAK’

Önümüzdeki günlerde geçici işçiler sorununu da çözeceklerini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilikte yaşa takılanlar var. Aralık ayında olacak. Kapsamlı, tüm sorunları aşmaya dönük bir düzenleme olduğunu söyleyeyim. Tahmin ediyorum Aralık ayının başında olacak” diye konuştu. Bilgin “Çalışanlar ve emekliliği bekleyenler memnun olacak mı?” Sorusuna da, “Evet. Emekli diyoruz. Emeğini, en önemli şeyini vermiş insan demek. Onun rahat etmesi lazım. Ücretleri de asgari ücret ve diğer toplu sözleşmelerle rahatlacağız” diye konuştu.