İşveren ‘ihtiyatlı’ işe alım yapacak

İşgücü çözümleri şirketi Manpower-Group’un işverenlerin 3. çeyrek işe alım beklentilerini ölçmek için yaptığı İstihdama Genel Bakış Araştırması’na 43 ülkeden 34 bin kişi katıldı. Türkiye’den de 697 kişinin katıldığı araştırma, koronavirüsün istihdama etkisini ortaya koyuyor. Araştırma Türk işverenlerin, 2020’nin üçüncü çeyreğine yönelik olarak ihtiyatlı işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu.

COVID-19 salgınının şartları altında 697 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre Türk işverenlerin yüzde 15’i 2020’nin üçüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 13’ü azalma öngörüyor ve yüzde 67’si de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Üçüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü ise +%2’yi gösteriyor. (Net İstihdam Görünümü, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor.)

YARISI 12 AY İÇİNDE NORMALE DÖNÜŞ BEKLİYOR

Türk işverenlerin yüzde 68’i COVID-19 salgınının işlerini etkilediğini belirtirken, yalnızca yüzde 8’lik bir kısmı işletmelerinin tamamen kapandığını ifade etti. Türk işverenlerin yüzde 26’sı ise kurumsal faaliyetlerinde herhangi bir değişimin yaşanmadığını söyledi.

İşverenlerin yaklaşık yarısı işe alım seviyelerinin 12 aylık bir süre içerisinde COVID-19 öncesi seviyelere dönebileceğini ifade ediyor. COVID-19 öncesi istihdam seviyelerine dönüş konusunda en olumlu beklentiler finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektöründe bildiriliyor. Bu sektörde işverenlerin yüzde 61’i COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine 12 ay içerisinde dönebileceklerini ifade ediyor.

EN ÇOK İSTİHDAM BEKLENTİSİ FİNANSTA

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, sekiz sektörden üçünde işverenlerin üçüncü çeyreğe yönelik istihdam artış beklentisi bulunuyor. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%10 istihdam görünümüyle ‘finans ve kurumsal hizmetler’ olurken, ‘ilaç’ ve ‘diğer üretim’ sektörlerinde istihdam görünümü sırasıyla +%2 ve +%1 oldu. Bununla birlikte diğer dört sektörde istihdam azalışı beklentisi bulunuyor. En zayıf istihdam görünümü ise -%12 ile inşaat sektöründe ölçüldü. ‘Diğer hizmetler’ ve ‘restoran ve otelcilik’ sektörlerinde istihdam görünümü -%6 olurken, üretim sektörü görünümü -%2 ile baskılanmış işe alım beklentilerini ortaya koydu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ AKDENİZ’DE

Bir önceki çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. En kayda değer düşüş yüzde 28 puanla Akdeniz’deki işverenler tarafından bildirilirken, Marmara Bölgesindeki işverenlerin istihdam beklentileri yüzde 16 puanlık bir düşüş gösteriyor. Ege ve İç Anadolu’da da istihdam görünümleri yüzde 7 puan azalmış bulunuyor. Karadeniz Bölgesi işverenleri ise yüzde 4 puanlık bir düşüş bildiriyor.

Bir önceki yıl ile kıyaslandığında Karadeniz Bölgesi’ndeki işe alım beklentileri yüzde 9 puan artmış bulunuyor. Bununla birlikte istihdam görünümleri geriye kalan dört bölgede zayıflamış görünüyor. Akdeniz bölgesindeki istihdam görünümü yüzde 21 puan azalırken, Marmara ve İç Anadolu’da da yüzde 13 ve 12 puanlık düşüşler bildiriliyor. Ege bölgesindeki işverenler bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 puan düşük bir istihdam görünümü sergiliyorlar.

4. ÇEYREK DAHA POZİTİF OLACAK

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2020 üçüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi:

“Tüm dünyanın COVID-19 salgınının ani etkileri karşısında toparlanmaya çalıştığı bir dönemde ülkemizdeki istihdam görünümü de aynı önceliği sahipleniyor. Salgın ülkemizdeki çalışanlar ve işverenler için oldukça zorlu şartlar ortaya koyduysa da araştırmamız ve son yaşanan gelişmeler ışığında artı yönde iç görülere de sahibiz. Finans ve kurumsal hizmetler ile ilaç sektörü işe alım beklentilerindeki artış mevcut şartlar altında olumlu unsurlar olarak öne çıkıyor. Olumlu beklenti bildiren sektörlere yenilerinin eklenmesiyle dördüncü çeyreğe ilişkin daha pozitif bir istihdam görünümü öngörebiliriz.”