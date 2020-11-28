İsveç’e ilk elektrikli araç ihracatı

Dünya otomotiv sektörü her geçen gün daha çok elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşıyor. Elektrikli toplu taşımanın öncülerinden olan İsveç de Türkiye’den elektrikli otobüs alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan hisse devir işlemleriyle Sabancı Holding ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF Group ortaklığı bünyesine katılan TEMSA, İsveç’e gerçekleştirilen ilk elektrikli otobüs teslimatını yaptı. Global çapta ilgi gören elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY’nin ilk ihracatını İsveç’e yapan markanın, mühendisleri tarafından geliştirilen ve Adana’daki tesislerinde üretilen 6 adet MD9 electriCITY’yi İsveç’e gönderdi. Söz konusu araçlar, 2030 yılında karbon ayak izini tamamen sıfırlamayı amaçlayan Öckerö Adası ve çevresinde kullanılacak. Toplam 1.000 araçlık filosuyla bölgenin en seçkin yerel operatörlerinden olan Connect Bus’a satışı gerçekleştirilen bu araçlar, Öckerö Belediyesi’nin toplu taşıma faaliyetleri için kullanılacak.

TAŞIMANIN GELECEĞİ

MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, model alternatifi sunabilen dünyadaki ender üreticilerden biri olduklarını hatırlatan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekilleniyor. Biz de bu gelecekte oyun kurucu şirketler arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi yeni organizasyon yapımızın da verdiği güç ve heyecanla, özellikle yurtdışı pazarlarda çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir döneme giriyoruz. İsveç’e gerçekleştirdiğimiz 6 adetlik MD9 electriCITY ihracatımızla da bu dönemin ilk adımını atmış olduk” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE DE KULLANILIYOR’

TÜM tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği TEMSA’ya ait olan 59 yolcu kapasiteli araç; iki kapısı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlıyor. 230 kilovatsaat Liityum iyon pil ile 400 kilometre menzil sunabilen bu otobüs, 5 saatte şarj edilebiliyor. MD9 electriCITY, hali hazırda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de konukların ulaşım ihtiyacının sağlanması için kullanılıyor.