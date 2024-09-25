İsveç faiz indirdi

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Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,25’e çekildiği belirtildi. Bankanın yüksek enflasyonun ardından üçüncü kez faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.

Para politikasında daha fazla gevşemeye “açıkça” işaret edilen açıklamada, "Enflasyon ve ekonomiye ilişkin görünüm değişmezse, bu yılın kasım ve aralık aylarındaki 2 para politikası toplantısında temel faiz oranı da düşürülebilir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomik büyüme ve enflasyon görünümünün belirsiz olduğuna yer verilen açıklamada, jeopolitik sıkıntıların da İsveç ekonomisinin toparlanmasına yönelik riskler arasında olduğu belirtildi.

Bankanın açıklamasında, "Enflasyonist baskılar azaldı ve şu anda yüzde 2 civarında bir enflasyon oranıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, enflasyonun görünümü belirsizdir." ifadeleri yer aldı.

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İsveç'te yıllık enflasyon, 2022’de enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 12'in üzerine çıkmıştı. Yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1,9'a düşerek merkez bankasının yüzde 2 hedefinin altında kaldı.