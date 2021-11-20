Isuzu Interliner CNG yÄ±lÄ±n otobÃ¼sÃ¼ seÃ§ildi

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Anadolu Isuzu, Ã§evre dostu CNG teknolojisi ile segmentinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olan Interliner modeli ile otobÃ¼s sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en prestijli yarÄ±ÅŸma organizasyonu olan "Sustainable Bus Award 2022'de (SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir OtobÃ¼s Ã–dÃ¼lÃ¼) "YÄ±lÄ±n OtobÃ¼sÃ¼" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

Anadolu Isuzu aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, ÅŸirket, Ã¼rettiÄŸi Ã§evreci ve yenilikÃ§i araÃ§larÄ±yla global Ã¶lÃ§ekteki baÅŸarÄ±larÄ±na yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzuâ€™nun yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± pazarlardaki mÃ¼ÅŸteri taleplerine en iyi yanÄ±tÄ± verecek ÅŸekilde geliÅŸtirdiÄŸi Interliner CNG, Ä°talya, Fransa, Ä°ngiltere, Almanya, Ä°spanya, Romanya ve Slovenyaâ€™da yayÄ±nlanan yedi Ã¶nemli ticari araÃ§ dergisinin dÃ¼zenlediÄŸi sÃ¶z konusu organizasyonunda, Intercity segmentinde "YÄ±lÄ±n OtobÃ¼sÃ¼ (Sustainable Bus of Year 2022)" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Sustainable Bus Award'Ä±n uluslararasÄ± uzmanlardan oluÅŸan jÃ¼risi, Ã¶dÃ¼le aday gÃ¶sterilen araÃ§larÄ± tasarÄ±m, yakÄ±t sarfiyatÄ±, emisyon salÄ±nÄ±mÄ±, gÃ¼venlik, konfor, sessizlik, malzeme geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi ve Ã¼retici firmalarÄ±n genel Ã§evresel taahhÃ¼tlerinden oluÅŸan geniÅŸ bir kriter listesi ile deÄŸerlendiriyor. Sustainable Bus jÃ¼risi tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilen ve Intercity segmentindeki diÄŸer gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar ile birlikte deÄŸerlendirilen Isuzu Interliner 13 CNG, diÄŸer adaylarÄ± geride bÄ±rakarak Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi oldu.

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ISUZU INTERLÄ°NER ULAÅžIMDA Ã‡EVRECÄ° BÄ°R SEÃ‡ENEKÂ

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Isuzu Interliner CNG, 13 metrelik uzunluÄŸu ile TÃ¼rkiye'de bu segmentte Ã¼retilen ilk ve tek araÃ§ olma Ã¶zelliÄŸine sahip. Avrupaâ€™da ise bu segmentte Ã§Ã¶zÃ¼m sunan Ã¶ncÃ¼ Ã¼Ã§ markadan biri konumunda. YÃ¼zde 100 Biogas uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± kabul edilebilir seviyelere dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi baÅŸaran Interliner CNG, yakÄ±t tasarrufunda da avantaj saÄŸlÄ±yor. Åžehir iÃ§i ve ÅŸehirler arasÄ± kÄ±sa mesafelerde hizmet verecek olan Interliner CNG Ã¶zellikle personel ve okul taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda fark oluÅŸturmayÄ± hedefliyor. Interliner serisi, aynÄ± zamanda geniÅŸ bagaj kapasitesi ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. 7,5 metrekÃ¼p bagaj hacmine sahip olan Interliner, sunduÄŸu konfor ve fonksiyonellik sayesinde hem servis taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± hem de turizm taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±nda hizmet verebiliyor.

Anadolu Isuzuâ€™nun Ar-Ge merkezinde geliÅŸtirilen ve akÄ±llÄ± gÃ¼venlik sistemleri ile donatÄ±lan Isuzu Interliner, Ã§ok fonksiyonlu gÃ¶sterge paneli, arÄ±za teÅŸhisi gibi Ã¶zellikleri ile segmentinde Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

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Konforlu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ alanÄ± ve yolcu bÃ¶lgesi ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ve yolculara en yÃ¼ksek seviyede ergonomik fayda saÄŸlÄ±yor. Isuzu Interliner, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve sÃ¼rÃ¼ÅŸ puanlama sistemi ile iÅŸletmecilere de Ã¶nemli bir avantaj sunuyor.

Anadolu Isuzu TasarÄ±m Ofisi tarafÄ±ndan tasarlanan, aerodinamik gÃ¶vdesi, dinamik led sinyal ve gÃ¼ndÃ¼z sÃ¼rÃ¼ÅŸ lambalarÄ±, dijital gÃ¶sterge paneli ve yenilikÃ§i Ã§izgileriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan Interliner, Ã¶zgÃ¼n tasarÄ±mÄ±yla da uluslararasÄ± otoritelerden iki Ã¶nemli Ã¶dÃ¼l aldÄ±. 2020 yÄ±lÄ±nda Ä°talya merkezli tasarÄ±m yarÄ±ÅŸmasÄ± Aâ€™ Design Award yarÄ±ÅŸmasÄ±nda â€˜Gold Aâ€™ Design Ã¶dÃ¼lÃ¼ne; Avrupa'da yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik etmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen tasarÄ±m yarÄ±ÅŸmasÄ± BIG SEE Awards 2021â€™de ÃœrÃ¼n TasarÄ±mÄ± kategorisinde Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Â "TOPLUMA VE Ã‡EVREYE SÃœRDÃœRÃœLEBÄ°LÄ°R DEÄžER KATMAYI HEDEFLÄ°YORUZ"Â

AÃ§Ä±klamada konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ TuÄŸrul ArÄ±kan, topluma ve Ã§evreye sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir deÄŸer katma hedefini desteklemek Ã¼zere, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ã¼retimi, iÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin temeline yerleÅŸtirdiklerini dile getirdi.

Ã‡evre dostu uygulamalar geliÅŸtirmek iÃ§in uzun yÄ±llardÄ±r yaptÄ±klarÄ± Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, geliÅŸtirdikleri yeni teknolojilerle sektÃ¶re doÄŸa dostu araÃ§lar kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten ArÄ±kan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

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"CNG motoru ile bugÃ¼nÃ¼n kentleri iÃ§in Ã§evreci, gÃ¼venli ve modern bir ulaÅŸÄ±m Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan, segmentinin Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Interliner aracÄ±mÄ±zÄ±n Sustainable Bus organizasyonu tarafÄ±ndan YÄ±lÄ±n OtobÃ¼sÃ¼ seÃ§ilmesiyle bÃ¼yÃ¼k bir gurur ve mutluluk yaÅŸadÄ±k. Bu Ã¶dÃ¼l bizim iÃ§in Ã§evreci ve yenilikÃ§i kimliÄŸimiz ile Ã¼retim kalitemizin uluslararasÄ± bir jÃ¼ri tarafÄ±ndan bir kez daha onaylanmasÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. YenilikÃ§i modellerimizle Ã¼lkemizde ve dÃ¼nyada imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸarÄ±lara yenilerini eklemek, uluslararasÄ± pazarlardaki konumumuzu daha da gÃ¼Ã§lendirmek Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kesintisiz sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."