İSTUN eğitim öğretim hayatına başladı

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve sektör işbirliklerinin sağladığı bilgi birikimi ile kurulan üniversite, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu dahilinde sekiz lisans, beş önlisans programı ile eğitim vermektedir.

Birinci nesil üniversite anlayışıyla eğitim verecek olan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, mesleki yeterliliğe sahip, kendi yetkinliklerini keşfederek topluma faydalı projeler üretebilen, araştırma odaklı inovasyon ve teknoloji üreterek toplumun daha gelişimine katkı sağlayan, toplumlara küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, çağdaş bir eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da bilinen üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen saygın bir akademik kadro ile eğitim görme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, dünyanın ve ülkemizin savaştığı Covid-19 tedavisi için geliştirme çalışmaları yapan Ar-Ge laboratuvarlarında görev alan deneyimli kadronun bilgi ve birikimlerinden de faydalanacaklardır.

Lisans eğitimi süresince araştırma kültürü yaratma, yaygınlaştırma, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen projeler ile genç neslin potansiyelini ortaya çıkaracak ve öğrenciler daha geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olacaklardır. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde ayrıca, proje destekleri ile bireysel ve grup olarak öğrencilerin bilimsel üretim çabaları da teşvik edilecektir.

Üniversitemiz öğrencilerimizi hayata hazırlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar sunmaktadır. İSTÜN, bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

NEDEN İSTUN

Yerleşkemize adım attığınız dakikadan itibaren hem bireye hem de topluma yüksek fayda sağlamayı temel amaç edinmiş olan vakfımızın ve üniversitemizin, öğrencilerini ve çalışanlarını ne kadar önemsediğini fark edeceksiniz.

İSTÜN’de ilginizi çeken fikirleri keşfedebilir, size ilham veren ve kalıplara meydan okuyan insanları bulabilir, hayatınızı ve dünyayı değiştirecek keşifler yapabilirsiniz.

Hasta ihtiyaçlarının önce geldiğine olan sarsılmaz inancımız, her sağlık hizmeti sağlayıcısını, bilim insanını, öğrenciyi ve stajyeri, dünyayı daha sağlıklı ve mutlu bir yere dönüştürme görevlerini birleştiren bir kültürün temelidir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ni seçtiğinizde yalnızca bir üniversite seçmiş olmazsınız. İnovatif teknolojileri tanıyarak ve kullanarak potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmayı ve sağlık hizmetlerini geliştirmeyi hedef edinmiş bir topluluğa dahil olmayı seçmiş olursunuz.

Yarının liderlerini ve konusunda uzman sağlık personelini yetiştirmek için bilgi, tecrübe ve teknolojiyi bir araya getirerek tasarlanmış olan üniversitemizde bütünsel eğitim anlayışı hakimdir.

Tutkularınızın peşinde koşmak ve yeteneklerinizi derinleştirmek için İSTÜN’e geleceksiniz ve bunları mükemmel bir eğitimle harmanlamış bir kişi olarak ayrılacaksınız. Sürekli gelişmeye, sosyal adalete inanan, toplum yararını öne çıkaran bir kurum olarak ufkunuzu, kalbinizi ve zihninizi açmaya talibiz.

Tıp eğitimini kaliteyle markalaştıran İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN), 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır. Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulan ve Neutec İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç’in ’40 yıllık hayalim’ dediği İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor. Tüm dünyanın yaşadığı ve sağlık sistemlerinin adeta kumdan kaleler gibi yıkıldığı günümüzde Türkiye, sağlık profesyonelleri, sağlık politikaları ve çalışanları ile ayakta kalabilmeyi başarabilmiş dahası yetiştirilmiş sağlık personellerinin önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermişti.

Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN)’nin temellerini atan Mahmut Bilgiç, yeni kurulan üniversitede bireylere ve topluma küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakla bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış şekilde mezun vermeyi amaçlayan İSTÜN, Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek hale gelen tıp öğrencilerini, mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

İSTÜN KAMPÜSÜ NEREDE?

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Zeytinburnu’nda bulunan yerleşkede toplam 6681 m²’lik kapalı alana sahip olup 15 derslik, 12 eğitim laboratuvarı, 11 idare ofisi ile eğitim vermektedir.

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KAÇ FAKÜLTE VE BÖLÜM VAR?

İlk kez bu sene öğrenci kabulü yapılacak üniversitede; tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu dahil sekiz lisans, beş önlisans programında eğitim verilecek. Üniversitede eğitim verilecek fakültelerin açtığı kontenjanlar ise bölümlerine göre şu şekilde;

İSTÜN NE ZAMAN AÇILACAK?

İSTÜN, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Zeytinburnu’ndaki yerleşkesinde kapılarını geleceğin sağlık personellerine açacak.

İŞ GARANTİSİ VAR MI?

İSTÜN’den mezun olan her öğrenciye iş garantisi de sunuluyor. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) hakkında merak edilenler!

MAHMUT BİLGİÇ: GLOBAL ALANDA UZMANLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Bilgiç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Bilgiç, İSTÜN‘ün kuruluşunun 40 yılı aşkın iş hayatındaki en büyük hayali olduğunu vurgulayarak heyecanını şu sözlerle dile getirdi. “Üniversitemizde global alanda uzmanlar yetiştireceğiz. Daha birinci sınıftan itibaren dünyanın 50’den fazla ülkesinde milyonlarca insanın hayatına olumlu katkı sağlamış yöneticilerin, kanaat önderlerinin, öğretim görevlilerinin kanatları altında yetişecek öğrencilerimiz. Hayatları boyunca köklerini Türkiye’de salmış bu kalıcı eserin global bir parçası olmaktan gurur duyacaklar.”

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Diğer yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün vakıf üniversiteleri konusunda attığı son adımlar da bu amaç doğrultusunda İSTÜN'e büyük imkanlar sağlıyor. Yeni anlayışa göre, vakıf üniversitelerinde öğrenciden para kazanma odaklı eğitim yerine başarıyı taçlandıracak anlayış öne çıkartıldı. Bu maksatla burslu öğrenci kontenjanları yükseltildi ve başarılı gençlerin vakıf şemsiyesi altında eğitime ulaşabilmesinin önündeki engeller kaldırıldı.

Üniversite kayıt döneminde merak edilen bir diğer konu ise kampüslerin lokasyonları ve fiziki şartları... İSTÜN'ün İstanbul Esenler'de bir, Zeytinburnu'nda iki kampüsü bulunuyor.