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Ekonomi
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor

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İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
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İstinye Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adayların;  son  başvuru  tarihi  mesai  bitimine  kadar  gerekli evrakları  İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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