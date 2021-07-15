İstinaf 2.8 milyonluk Reina tazminatını az buldu

Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçarslan arazinin kiracısıydı. Kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arena Otel İşletmeciliği şirketi Reina’nın tahliyesi için dava açtı. Mahkeme tahliye kararı verdi ancak Koçarslan Reina’yı 4 ay sonra tahliye etti.

İŞGAL DAVASI AÇTILAR

Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği, tahliye kararı verilmesine rağmen Reina’nın arazisini 4 ay süreyle haksız yere işgal ettiği iddiasıyla Mehmet Koçarslan’a ait Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, tahliye kararı verilmesine rağmen Mehmet Koçarslan’ın söz konusu taşınmazı hukuka aykırı şekilde kullandığı gerekçesiyle 2 milyon 874 bin 927 lira 43 kuruş haksız işgal tazminatının (ecrimisil) faiziyle birlikte davacı şirkete ödemesine karar verdi. Davacı Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği, mahkemenin hükmettiği ecrimisil tazminatını az bularak dava dosyasını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

KARAR İSABETSİZ

Reina arazisinin 11 yıl 5 ay süreyle 500 bin dolar ve KDV ile davalı Mehmet Koçarslan’a ait şirkete kiraladığını belirten İstinaf Mahkemesi, en son ödenen kira bedelinin 1 milyon dolar olduğunu belirtti. Taraflar arasındaki kira ilişkisinin 23 Şubat 2017 tarihinde sona erdiğini kararında açıklayan İstinaf Mahkemesi, taşınmazın 4 ay sonra icra yoluyla tahliye edildiğini ifade etti. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi’nin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zararın giderim biçimi olması anlamına gelir. Söz konusu davada taşınmazın büyüklüğü, niteliği, yöredeki bedeli ve çevre özellikleri dikkate alınarak, bilimsel verilere uygun ve denetime elverişli şekilde ecrimisil hesabı yapılmalıdır. Bu hesap doğrultusunda rapor alınmalı ve bu doğrultuda varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. Ancak yerel mahkemenin, yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak hüküm kurmuş olması isabetsizdir. Bu nedenle yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için geri gönderilmesine karar verilmiştir.”

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