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İstiklal’deki Afrika Han 168 odalı otel oluyor

#Afrika Han#İstanbul#ÇED
İstiklal’deki Afrika Han 168 odalı otel oluyor

İstanbul'un ‘korunması gerekli tescilli arkeolojik tarihi sanat değeri olan yapılar’ listesinde yer alan ve 1910’lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen Afrika Han otel oluyor.

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Birbirine geçmeli üç blok halinde, bodrum, zemin ve terasla birlikte 10 katlı inşa edilen tarihi yapı 168 odalı, 336 yataklı ve 100 kişilik restoranı olan otele dönüşecek. İstiklal Caddesi’ne açılan Küçük ve Büyük Parmakkapı sokaklara cepheli handa restorasyonla birlikte, binanın güçlendirilmesi için temel kazısı yapılacak. Hafifletme amaçlı kaplamalar sökülecek, sonradan ilave edilen ara bölmeler kaldırılacak. İlgili katlarda duvar ve sıva sökümleri ile duvar güçlendirme işlemleri yapılacak. Restorasyonla inşaat işlerinin birlikte yürütüleceği hanın otele dönüşümü için yaklaşık 49 milyon lira harcanacak. İstanbul Valiliği’nin ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdiği han projesinin 2023 yılında bitirilerek, Nisan ayında işletmeye açılması planlanıyor.

OLUŞUM GRUP YAPACAK

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ÇED başvurusu 24 Eylül’de yapan, 25 Kasım’da ‘ÇED gerekli değil’ kararı verilen Afrika Han, otel yapılarak turizm tesisi olarak işletilmek üzere Venue İnternational tarafından satın alınmıştı. 2020 yılında ise Venue İnternational Hamza Balcı ve Kaan Namlıcı’nın ortağı, Bora Karlı’nın CEO’su olduğu Oluşum Grubu tarafından satın alındı. Han’a ilişkin ÇED dosyasında parselin yüzde 70 hissesinin Venue İnternational’a, yüzde 30’unun ise Afrikahan Turizm Otelcilik Şirketine ait olduğu bilgisi yer aldı. bin 93 metrekare büyüklüğündeki Han, şehir oteli olarak işletilecek. Restorasyon projesinin İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onaylamasının ardından çalışmalar başlayacak. Yapıda hafifletme amaçlı kaplamalar sökülecek, sonradan ilave edilen bölmeler kaldırılacak. Binada depreme karşı güçlendirme işlemleri amacıyla temel kazısı yapılarak radye temel altına 10 santimetre kalınlığında grobeton dökülecek. 60 santimetre kalınlığında radye temelin ardından katlarda duvar ve sıva sökümleri, döşemelerin kaldırılması, taşıyıcı duvar güçlendirmeleri yapılacak. 2023 yılı Nisan ayında açılması planlanan otelde, 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

ÜÇ HANDAN BİRİ

Geleneksel Osmanlı mimarisinin Avrupa üslupları ile sentezine işaret ettiği değerlendirilen, Sultan II.Abdülhamit dönemi mabeyncilerinden Ragıp (Sarıca) Paşa tarafından İstiklal Caddesi’nde Osmanlı’nın fethettiği topraklara ithafen inşa ettirilen üç handan biri olan Afrika Han’da (diğerleri Rumeli ve Anadolu Han) toplamda 20 dükkan, 62 konut bulunuyordu. ÇED dosyasıyla sunulan sanat tarihi raporunda hanların yolcuları barındırmak, kervanları dinlendirmek, malları sahiplerine verinceye kadar muhafaza etmek için yapılan ticari yapılar olduğu anımsatılarak; İstanbul’da han inşasının ilk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde başladığı ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam ettiği belirtildi. Haliç, Beyoğlu, Eminönü, Beyazıt, Laleli bölgelerinde yapılmış hanlar olduğu ifade edilen raporda, Afrika Han’ın dönemindeki diğer hanlara göre küçük olduğu vurgulandı. Ortalama 50 metrekare büyüklüğündeki konut mekanlarıyla bugünün stüdyo tipi dairelerini öncülleyen bir plana sahip olduğuna dikkat çekildi.

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#Afrika Han#İstanbul#ÇED

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