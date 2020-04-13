İstihdamı korumaya devam edeceğiz

Uluçeçen, “Devletimizin sağladığı kısmi çalışma desteğini kullanmadan istihdamı koruyacak ve faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi. Uluçeçen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Acentelerimizin, iş yaptığımız tüm iş ortaklarımızın ödemelerini aksatmadan, birçoğunu öne çekerek yapıyoruz. Sadece grubumuzda istihdamı korumakla kalmayacağız, acentelerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızın da istihdamı korumalarına yönelik çözüm önerileri ve katkı sağlamaya çaba sarf edeceğiz. Maher Holding çatısı altında bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın hem çalışanlar hem de acente ve diğer iş ortaklarının sağlığı ve iş süreçlerini düşünerek dijital projeleri devreye aldık. Özellikle Quick Sigorta dijital bir anlayış ile kurulduğu için bu projeleri hızlıca devreye aldı. Birçok üründe süreçlerin dijital ortamda hızlı ve aksamadan sürmesi için projeler devreye alındı.”