İstihdamı korumak için kısa çalışma ödeneği masada

Kısa çalışma ödeneğinde gerekli görülürse esneklik sağlanacak. Kısa çalışma ödeneğinin amacı zor dönemlerde istihdamı korumak olarak biliniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın, işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerleri bu imkandan yararlanabiliyor. Çalışılmayan sürede, işçiye aylık gelir ödemesi yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği verilecek süre 3 ay olurken, Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 6 aya kadar uzatılıyor. Ödenek, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak, hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak veriliyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Bu durumda 2020 yılı için kısa çalışma ödeneği 4 bin 414 TL’yi geçemiyor. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılıyor.

KAPSAMA GİRİYOR MU?

Kısa çalışma ödeneğinde, 2018 yılı sonunda bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek durumlar arasında “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar” da eklenmişti. Şu anda ise daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanıp, koronavirüs nedeniyle zorlanan firmalar için yeni bir uzatma olup olmayacağına bakılıyor. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine başvurmak için sayılan nedenlere bir eklemeye ihtiyaç olup olmadığı da değerlendiriliyor. Mevcut düzenlemelerin salgın hastalığı da kapsadığı sonucuna varılırsa ilave bir değişiklik yapılmayacak. Aksi durumunda yeni bir yönetmelik değişikliği gündeme gelecek ve salgın hastalık da kapsama alınacak.

2019’DA 101 BİN KİŞİ

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için yapılan değişiklikler bu kolaylıktan yararlananların sayısını artırdı. 2005 yılından 2018 yılı sonuna kadar kısa çalışma ödeneği verilen işçi sayısı 233 bin dolayında iken 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu rakam 335 bin 434 kişiye ulaştı. 2019 yılında 101 bin kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. 2005 yılından 2018 yılı sonuna kadar toplam 215 milyon lira ödeme yapılmış iken, 2019 sonunda kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 397 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl toplam 181.8 milyon liralık kısa çalışma ödeneği verildi.