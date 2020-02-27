İstihdama 250 bin kişilik KGF katkısı

TBMM Plan ve Bütçe Komis-yonu’nda görüşülen torba teklifle kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükseltildi. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli de komisyonda sorulara yanıt verirken, 29 bankayla çalıştıklarını söyledi. Firmanın Vergi ve SSK prim borcu olmaması, takipte olmaması gibi kriterlere baktıklarını söyleyen Gergerli şunları söyledi: “Bu kredilerin yüzde 76’sı KOBİ ölçekli işletmelere kullandırıldı, yüzde 24’ü KOBİ ölçeğinden daha büyüktür. Ortalama kredi büyüklüğü 448 bin TL’dir, ortalama vadeleri 36.6 aydır.”

SORUNSUZ TASFİYE

Kullandırılan kredilerin 112 milyarlık kısmının imalat sanayisi sektörüne, imalatçılara kullandırılan krediler olduğunu belirten Gergerli, “Çok tabana yaygın kullandırılan kredilerdir. 53 milyarlık kısmı, ihracatın finansmanı için, ihracat kredileri için kullandırılmıştır. Dolayısıyla selektif kullandırımlar söz konusudur, önüne gelene verilen krediler değildir. Bugün toplam kullandırımlar 320 milyar kefalet, 367 milyar kredi olacak şekilde kullandırıldı, yüzde 56’sı kapanmış durumda, vadesi geldikçe kapanan kredilerdir. KGF kefaletli kredilerin yaklaşık 30 milyarlık kısmına yeniden yapılandırma imkânı tanınmıştı. 30 milyar yapılandırıldığı hâlde 14 milyarı vadesinde kapanıp sorunsuz bir şekilde tasfiye edildi.”

POZİTİF GELİŞME

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de kullandırılan 320 milyar liralık kredi içinde 6.9 milyar liranın geri ödenmediğini belirterek, “Bir batık söz konusu” dedi. Genel olarak sistemlerde geri ödenmeyen bir başka deyişle takipteki kredilerin yüzde 5.5 olduğunu bu nedenle KGF içindeki 6.9 milyar TL’nin iyi bir rakam olduğunu belirten Ök, “Kredi kullanan firmaların istihdama katkısıyla ilgili elimizde bir veri var. 2017’den bu yana kredi kullanan firmalardaki istihdamdaki artış yaklaşık 250 bin. Dolayısıyla, istihdam yönünde de bir pozitif, olumlu gelişme var” diye konuştu.

CARİ AÇIK SORUNU GETİRİYOR

Muhalefet vekilleri ise, düzenlemeyle ilgili eleştirilerini anlattı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Ben başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere politika yapıcılarını gerçekten içtenlikle tebrik ediyorum. 2017 yılında dağıttıkları 220 milyar TL’lik krediyle gerçekten ekonomiyi yüzde 7.4 oranında büyüttüler. Fakat, gelecek yıllar için öyle bir tohum ektiler ki 2018 çöpe gitti, 2019 çöpe gitti; aşağı yukarı 800-900 milyar dolarlık milli gelir 749 milyar dolara düştü. Dolayısıyla, benim sizden ricam bu yüzde 25’i yüzde 35’e değil yüzde 40’a çıkarın. 2020’nin son çeyreği ve 2021’e de öyle bir tohum ekin ki 2018’i, 2019’u tekrar yaşayalım” dedi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, “Daha çok krediye mi ihtiyacı var Türkiye ekonomisinin? Eğer bunu yaparsak nasıl risklerle karşılaşırız’ sorusu her şeyden daha çok önemli. ‘Aşırı finansallaşmış bir ekonomide, bir krize çare daha da çok finansallaşma mıdır’ sorusuna yanıt olduğunu düşünüyorum. Daha çok krediyle ortaya çıkacak olan dışa bağımlı yapı bir yanıyla da ithalata bağımlı bir üretim yarattığı için mutlaka yanında cari açık sorununu getiriyor” dedi.

3 MİLYAR EURO BEKLİYORUZ

Kabul edilen bir başka maddeyle ise yurtdışında yaşayanlara dövizle bireysel emeklilik sistemine (BES) katılma hakkı getirildi. Bu durumda devlet katkısının yüzde 10 olarak uygulanması için de Cumhurbaşkanına yetki verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkilisi Mehmet Höbek, ocak sonu itibarıyla BES’te yaklaşık 7 milyon katılımcının bulunduğunu, toplam fon tutarının 106 milyar, devlet katkısının ise 18 milyar liraya ulaştığını söyledi. Otomatik BES’te ise ocak sonu itibarıyla 5 milyon çalışanın toplam 8.5 milyar liralık birikiminin bulunduğunu bildiren Höbek, yurtdışındaki vatandaşlardan da BES’e girmek isteyenlerin olduğunu belirtti. Höbek, “Yurtdışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşımız var. BES’e katılım oranını yüzde 8 olarak düşündüğümüzde, yaklaşık 520 bin vatandaşımızın sisteme katılacağını öngörüyoruz. Aylık katkı payını da 100 Euro alırsak 10 yılda beklediğimiz fon tutarı 3 milyar Euro civarında. Bütün hak ediş sürelerine riayet ederek sistemde kalmaları halinde bu düzenlemenin 10 yıl sonunda Hazineye yükünü, yüzde 10’luk devlet katkısı tutarını 312 milyon Euro olarak hesap ediyoruz” diye konuştu.