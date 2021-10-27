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İstihdam teşvikleri 'sade ve etkin' yapıya kavuşturulacak

#İstihdam#Prim Borçları#Gelir İdaresi Başkanlığı
İstihdam teşvikleri sade ve etkin yapıya kavuşturulacak

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler "sade ve etkin" bir yapıya kavuşturulacak.

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"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, istihdam teşviklerinin "sade ve etkin" bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, aktüeryal dengenin gözetilmesi suretiyle sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek.

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İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak. Bu teşviklerin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınacak verilerden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veri tabanında yer alan verilerden yararlanılarak yapılacak analizler neticesinde riskli olduğu belirlenen sektör ve iş yerlerine yönelik planlı denetimler yaygınlaştırılacak. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

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Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre, yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Yapılan analizler sonucu, kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda, riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek. Prim tahsilatları artırılacak, sosyal güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun bilişim sistemleri güçlendirilecek. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması amacıyla altyapının güçlendirilmesi sağlanacak. Hastalık vaka türünde düzenlenen iş göremezlik raporlarının otomatik olarak ödenmesine ilişkin yazılım çalışması yapılacak.

 

ENGELLİLER İLE GENÇ VE KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTIRILACAK

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Programla toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, özel politika gerektiren grupların iş gücüne ve istihdama katılımları artırılacak. Özel politika gerektiren gruplara daha nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla iş kulüpleri ve bu kulüplerden yararlanan kişi sayısı artırılacak.

Kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecek. Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacak. Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişleri kolaylaştırılacak.

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Engellilerin iş gücüne katılımı ve istihdamı artırılacak. Bu amaçla kendi işini kuranlara destek verilmesine devam edilerek aktif iş gücü piyasası programlarından daha fazla yararlanmaları sağlanacak. İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Bu alanda, ilgili kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasını, iş yerlerinden alınacak verilerin belirlenmesini ve tüm bu verilerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem geliştirilecek.

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#İstihdam#Prim Borçları#Gelir İdaresi Başkanlığı

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