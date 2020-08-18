İstihdam paketinde gözler ekimde

İstihdam kalkanı paketi için gözler ekim ayında. İçinde kıdem tazminatına yeni model, esnek çalışma gibi düzenlemelerin yer aldığı istihdam paketi tartışmalar ve görüşmeler sonrasında ertelenmişti. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ekim ayında konunun tekrar gündeme alınacağı mesajını verdi.

YOĞUNLUKTAN GEÇEMEDİ

Bakan Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin normalleşme desteğine dönmeye başladığnı belirtirken, ciddi bir istihdam kalkanı paketi hazırladıklarını kaydetti. Albayrak, “Malum Meclis’in yoğunlukları vardı. Pandemi vesaire derken, gündeme alınamadığı için bu yaz geçemedi. Ekimde Meclis açıldığında geçerse, daha pozitif adımlar atılacak” dedi. Albayrak normalleşmeyle birlikte pandeminin istihdam üzerindeki etkilerini minimize etmek için yeni adımlar atacaklarını da belirtti.

YÜZDE 3’Ü HESABA YATIRILACAK

İstihdam kalkanı paketinin içinde tamamlayıcı emeklilik sistemi de yer alıyor. Tartışmaya açılan pakette yer alan ve öne çıkan modele göre, kıdem tazminatı hakkı kapsamında, her ay çalışanın brüt ücretinin yüzde 3’ü tamamlayıcı emeklilik hesabına aktarılacak. Kıdem tazminatının kalanı ise (aylık brüt ücretin yüzde 5.33’ü) eskiden olduğu gibi işveren sorumluluğunda olacak. Bu modele göre, hesapta biriken tutarın yüzde 25’ini çalışanlar, 60 yaşında alabilecek. Kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için, ek gelir olarak verilecek. İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumlarında ise yüzde 10’luk tutar istisnai olarak ödenebilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDEBİLİR

Haziran ve temmuzda işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçen haftalarda, “Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil” açıklamasında bulunmuştu. Bu nedenle, kıdem tazminatıyla ilgili yeni modelin, ekimde tartışmaya açılacak pakette yer alıp almayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmazken, çalışmaların bir süre daha devam edebileceği belirtiliyor.

25 YAŞ ALTI VE 50 YAŞ ÜSTÜNE ESNEK ÇALIŞMA

Pakete göre, 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündekilerle belirli süreli iş sözleşmeleri daha kolay şartlarda yapılabilecek. Burada iki yılı geçmemek üzere, objektif koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın sözleşme imzalanabilecek. Ayrıca 25 yaşın altındaki gençler, ayda 10 günden az çalışıyorlarsa “ev hizmetlerinde çalışanlar” gibi sadece iş kazası ve meslek kazasına karşı sigortalandırılarak, istihdam edilebilecek. Emeklilik sigortasını ise, istihdam edilen genç isterse, kendi yatıracak. 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan kısmi çalışmaya geçmek isteyenlere gelir vergisi istisnası tanınacak ve kısmı zamanlı çalışmadan arta kalan gün sayısı kadar emeklilik primleri ödenecek. Normalleşme döneminde ilave istihdam edilecek her bir çalışan için ek destek sağlanacak.