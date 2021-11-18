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İstihdam garantisiyle yazılımcı yetiştirecek

#Milli Eğitim Bakanlığı#Turkcell#Yazılım
İstihdam garantisiyle yazılımcı yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell ‘Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ isimli bir eğitim programı başlattı.

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Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen mesleki eğitim programıyla, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlara yazılım teknolojileri alanında istihdam imkanı sağlanacak. 6 ay sürecek program boyunca bire bir mentorluk desteği de alacak olan katılımcılar, programı başarıyla tamamlamalarının ardından Turkcell’in yeni yazılım şirketi Atmosware ve Turkcell grup şirketlerinde istihdam edilecek. Millî Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında imzalanan protokol kapsamında; gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu sayede yerli yazılım ekosistemine nitelikli iş gücünün kazandırılması amaçlanıyor. Katılımcılar ayrıca, eğitim sonunda hak kazanacakları mesleki yeterlilik sertifikalarıyla farklı şirketlerde de çalışma hayatına başlayabilecek.

LİSE MEZUNLARINA DA AÇILACAK

Konuyla ilgili düzenlenen protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz paylaştığı gibi, lise ve üstü eğitim diploma yeterliliğine sahip gençlerimizin iş gücü piyasasına geçişleri için mesleki eğitim merkezlerinde esnek bir yapı oluşturduk. Bugün bunun ilk adımını Turkcell ile atıyoruz. 2022 yılından itibaren ise Türkiye’nin yazılımda iddialı bir ülke olması ve insan kaynağı ihtiyacımızın karşılanması adına dev bir hamle gerçekleştirerek bu programı tüm lise mezunlarına açacağız” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise şunları söyledi: “Proje, gençlerimize istihdamın kapılarını açacak yüksekokul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon programı olmasıyla Türkiye’de bir ilk. Önümüzdeki dönemde de gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatı sunacak örnek projeler geliştirmeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Turkcell#Yazılım

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