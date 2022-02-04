İstihdam garantili mesleki eğitim

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Bakan Özer, lise ve üzerinde bir eğitime sahip olanların, istemeleri durumunda, istihdam garantili mesleki eğitim tamamlama programlarından yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Özer, “Bu ay itibarıyla lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatıyoruz” dedi.

Eleman bulmanın ciddi bir ihtiyaç olduğu alanlarda programın ihtiyaca cevap vereceğini belirten Bakan Mahmut Özer şöyle konuştu: “İhtiyaç olan alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemeyi amaçladık. Buraya lise, üniversite mezunlarından katılımını, eğitimin tamamen eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamayı hedefliyoruz. Bu programı, bu aydan itibaren artık yavaş yavaş tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde hizmete açacağız.”

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DOĞRUDAN KAYIT

Şu anda mesleki eğitim merkezlerine doğrudan gidilerek kayıt yaptırılabileceğini ifade eden Özer şözlerine şöyle devam etti: “Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek. Tamamlama programında lise ya da üniversite mezunları olacağı için kültür derslerinin alınması gerekmeyecek, tamamen işbaşı eğitiminde ve sektörle birlikte oluşturacağımız müfredat kapsamında uygulama yapılacak. Başarılı olanlar da talep eden sektör tarafından istihdam edilecek. Tüm bu planlamalarla iş gücü piyasasındaki arz-talep eşleşmesini en üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz. İstihdam açığı olmayan alanlardan mezun olanları, iş gücü piyasasında ihtiyaç bulunan alanlara doğru hızlı şekilde kaydırarak beceri uyumsuzluklarını ortadan kaldıracağız.”