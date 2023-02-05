İstenmeyen aramalara 51.5 milyon lira ceza... ‘Onay almadan vatandaşı arayamazlar’

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Ceza kesilen şirketlerin faaliyet gösterdiği alan ise internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlanması oldu. Peki BTK, bu 15 şirkete neden ceza yağdırdı? BTK yetkililerine göre bu sorunun cevabı çok basit: Onay almadan, vatandaşın rızası dışında pazarlama faaliyeti yürütmek.



TEK SMS TEK İZİN DEMEK



Örnekle anlatmak gerekirse; telefonunuz çaldı ve 0850 ile başlayan bir numaradan arandınız. Açtığınızda karşınızdaki kişi size bir bir internet paketiyle ilgili bilgi verip bu konuda bir kampanyayı anlatıyor, size teklif sunuyor. Firma eğer sizin daha önceden bir SMS ile onayınızı almadıysa bu çağrılar usulsüz olarak kabul ediliyor. Kural net; bu alanda faaliyet gösteren firmalar her bir konu için ayrı ayrı SMS ile onayınızı almak zorunda. Siz onay vermediyseniz arayamazlar. Üstelik diyelim ki siz onay verdiniz ve aradılar, aradan bir süre geçti, başka bir konu için izinsiz aramaları ceza gerektiren bir durum. Yani daha önce verdiğiniz izin geçersiz. Sizden tekrar onay almak zorundalar.



KOLAYCA YENİ NUMARA ALABİLİYORLAR



Her kampanya için firmaların ön bilgilendirme mesajı atmaları gerekiyor. Sizi arayıp onay almaları da anlamsız. Çünkü o arama için de önceden SMS atmaları gerekiyor. BTK yetkililerine göre bu alanda faaliyet gösteren firmalar müşteriyle iletişime geçmekte zorlandığı için bu hizmeti ikinci bir firmaya devrediyor. O firmalar müşteriyi kural tanımadan arıyor ve kampanyalarla ilgili pazarlama yapıyor. Daha sonra vatandaşlar şikâyet ettiğinde ise ikinci firmalarla bağlarının olmadığını iddia ediyorlar. Bu numaralar engellense bile kısa sürede farklı bir 0850 ile başlayan numara alıyorlar ve o numaradan vatandaşları aramaya devam ediyorlar. Zaten BTK açıklamasında da işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine ilişkin mevzuata aykırı davrandığı ve bu yüzden ceza kesildiği belirtiliyor.



CEZALAR SORUNU ÇÖZER Mİ



Peki verilen yüklü cezalar ‘istenmeyen çağrılar’ için bir kurtuluş mu? Sektör temsilcilerine göre bu sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Zira firmalar cezaları göze alarak bu alandaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Vatandaşlar ise BTK ve ilgili kuruluşlara bu aramaları şikâyet edebilir. Eğer konu telekominasyon aramaları ise şikâyetler BTK’ya yapılmalı. Ancak su arıtma cihazı, finansal yatırım gibi farklı bir pazarlama faaliyeti ile ilgili arandıysanız bu noktada şikâyetinizi Ticaret Bakanlığı’na yapmalısınız. Ayrıca e-Devlet uygulaması üzerinden ‘Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ sayfasından sizi aramasını istemediğiniz numaraları engelleyebilir. Daha önce verilmiş onayları da kaldırabilirsiniz.