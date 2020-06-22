İşten çıkarmaları duyurmuştu! Dev şirket 3,5 milyar dolar kaynak arıyor

Koronavirüs birçok sektörü etkilerken bunlardan biri de havayolu şirketleri oldu. Geçtiğimiz günlerde sinyalleri veren American Airlines şirketi nakit kaynak ihtiyacında olduğunu duyurdu.

3.5 milyar dolarlık nakit arayışına giren American Airlines'dan yapılan açıklamada 750 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştiriceği belirtildi.

CNBC'nin haberine göre şirketin 2020 birinci çeyrek itibariyle toplam borcunun 34 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

5100 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAĞINI DUYURMUŞTU

American Airlines, salgının yol açtığı küresel hava yolculuğu talep eksikliğine uyum sağlamak için yönetim ve destek personelinin yüzde 30'unu işten çıkaracağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Fort Worth merkezli havayolu şirketi yönetim ve personel saflarında halihazırda 17.000 kişiyi istihdam etmekte. İşten çıkarılacak çalışan sayısı ise 5.100 olarak hesaplanıyor.